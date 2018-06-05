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МСППН приглашает на семинар на тему «Как противостоять психологической агрессии»
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МСППН приглашает на семинар на тему «Как противостоять психологической агрессии» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Жителей Новогиреева и других районов ВАО приглашает на семинар Московская служба психологической помощи населению.
Семинар на тему, особенно актуальную в мегаполисе, подготовили московские психологи — специалисты городской службы психологической помощи населению. Филиал МСППН в ВАО, где и состоится семинар уже завтра, 6 июня, расположен в соседнем районе — на улице Плеханова, 3, корпус 3, и новогиреевцам будет удобно туда добираться.
А выкроить время и добраться стоит: психологическая агрессия — очень актуальная тема дли жителей по-настоящему большого города, где каждый сталкивается за день с огромным множеством людей. Семинар проведет психолог А. С. Негода. На семинаре не только научат распознавать агрессию за вроде бы невинным любопытством или светской болтовней, но и дадут рекомендации по сопротивлению этому виду агрессивного поведения. На семинаре также можно будет задать вопрос психологу. Начало — в 18.00, продолжительность три часа. Вход свободный, справки по телефону: (495) 309-51-28. Напомним, что Московская служба психологической помощи населению оказывает помощь и консультации жителям нашего города и тем, кто постоянно работает и учится в Москве.
Фото с сайта МСППН.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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