Воронежцев просят помочь обитателям Центра реабилитации животных

Количество подопечных у зоозащитников только растёт, и все малыши нуждаются в корме. Воронежские зоозащитники просят горожан поддержать рублём обитателей Центра реабилитации диких животных. Количество зверей там регулярно растёт, и все малыши нуждаются в корме. По словам активистов, из-за такого положения дел они вновь оказались в минусе и нуждаются в поддержке, чтобы обеспечивать братьям нашим меньшим должный уход. Информация об этом появилась на официальной странице Центра в «ВКонтакте». К примеру, недавно под опеку волонтёров попали щенки куницы. Малышей спасли во время бури — они долгое время пробыли без родителей и еды, а когда пришла непогода — истошным криком привлекли внимание горожан. Сейчас активисты из всех сил стараются обеспечить им и другим зверюшкам хорошее питание, чтобы в будущем, когда их вновь выпустят на волю, они могли нормально адаптироваться. — Кунички подросли и теперь активно едят мясо, скоро нам предстоит закупать живых мышек, чтобы обучать малышню охоте. Насекомые тоже на исходе, а птицы ими питающиеся только прибавляются, — рассказывают зоозащитники. Активисты также просят неравнодушных помочь с кормом для некоторых своих подопечных: речной рыбой — для орлана, птицей (цыплятами и перепёлками) для сов, канюков и луня, а также кормовыми насекомыми для насекомоядных птиц. — Ваши 50, 100, 500 рублей — это возможность обеспечить нашим пациентам необходимый рацион и качественное ветеринарное обслуживание! — говорят волонтёры. С подробностями, как оказать помощь Центру — можно ознакомиться тут.