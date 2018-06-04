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Dealer Store из Петербурга снял первый кампейн — и ему могут позавидовать Канье Уэст и Вирджил Абло
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Dealer Store из Петербурга снял первый кампейн — и ему могут позавидовать Канье Уэст и Вирджил Абло 

Собака 59 минут назад
Фото: Собака
Магазин Dealer Store от инспиратора промо-группы AVG Алексея Миронова, диджея Михаила Авербаха и предпринимателя Давида Маковского открылся всего пару месяцев назад, а уже стал главной меккой петербургских хайпбистов. Они приходят на Саперный переулок, 17 за вещами Supreme, Rick Owens, Vetements, Off-White, Kenzo и MSGM, которые уже вышли из продажи, но все еще пользуются популярностью. Худи, футболки и обувь этих брендов, а также одежда от собственных марок Леши и Миши — Perque и Dealer — появились в их первом (очень стильном!) кампейне, снятом режисером Яном Бохановичем, который также работал над клипами Скриптонита («Витамин»), Мота («Даласский клуб злопыхателей) и Егора Крида («Потрачу»).
DEALER STORE from Yanchi on Vimeo.
Помимо Леши, Миша и Давида, в ролике снялся татуировщик Александр Маркин, а также знакомые ребят, выполняющие экстремальные трюки, — все почти как в клипах Канье Уэста и кампейнах Вирджила Абло, только сделано в любимых андеграундных локациях Петербурга.
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