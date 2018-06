«Птицы кружили надо мной, предчувствуя смерть»: как туристка со сломанным тазом выжила в пустыне

Новозеландка Клэр Нельсон (Claire Nelson) даже в страшном кошмаре не могла представить, что с ней случится такое. Во время прогулки по парку девушка упала с камня и раздробила тазобедренную кость. Клэр оказалась скрыта от основной тропы и, соответственно, людей, с травмой, которая оставила ее беспомощной и обездвиженной. Ей пришлось бороться за свою жизнь четыре дня.

Когда друзья Клэр из Южной Калифорнии попросили ее пожить несколько недель у них дома, около Национального парка Джошуа-Три, и присмотреть за котом, она была более чем рада принять такое предложение. Девушка из Новой Зеландии бывала раньше в парке, и ей очень понравилось гулять на большие расстояния и любоваться дикими местами, которые так сильно напоминают пустыню с кактусами.

Источник: BBC И вот одним ранним утром Клэр отправилась в парк на шестичасовую прогулку, взяв с собой несколько литров воды, трость для ходьбы и солнцезащитный крем. В 08:30 девушка уточнила детали маршрута в информационном центре парка, где ей рассказали, что дорога в отличном состоянии и нетрудная.

Через две мили (более трех километров) Клэр поняла, что не может найти маркер с отметкой пройденного расстояния. Тогда она решила остановиться и отдохнуть на одном из гигантских валунов, чтобы разобраться с дальнейшим маршрутом.

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 27, 2018 at 9:46pm PDT «В тот момент все и случилось. Камень был довольно высоким и оказался скользким. Когда я встала, то поскользнулась и полетела вниз. Я понимала, что ничего не могу поделать. Все происходило будто в замедленной съемке. В голове я только повторяла: нет, нет, нет, нет». Фото было сделано за пять минут до падения.

«Абсолютный страх и ужас»

«При падении я услышала, как что-то хрустнуло, и все мое тело пронзила боль». Клэр приземлилась на левый бок, раздробив тазобедренную кость. Она попыталась встать, но не смогла даже двинуться. Позвонить в службу спасения тоже не удалось — телефон был вне зоны действия сотовой сети.

«Никогда не думала, что такое может со мной произойти, не только потому, что я опытный путешественник. Это казалось настолько нереальным и экстремальным развитием событий, что просто не могло произойти со мной».

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 19, 2018 at 12:10pm PDT «Я много путешествую и хожу в походы одна и всегда думала, что разбираюсь в этом, пока не осознала, насколько же глупой и самонадеянной была».

«Я лежала и думала, что не могу поверить, что оказалась в такой ситуации, совершенно одна и никто не знает, что я тут. Я ранена и не могу позвать на помощь. Это был момент всепоглощающего, абсолютного страха и ужаса».

Выживание

Сначала Клэр впала в панику. Но ее мысли быстро вернулись в русло практичности: ей необходимо справиться с болью, укрыться от солнца и сохранять воду, чтобы выжить. Клэр приняла аспирин, который на время унял боль. С помощью трости и пластикового пакета она соорудила что-то вроде укрытия от солнца. На следующий день у нее кончилась вода, и девушке пришлось пить мочу, чтобы выжить.

«Я записывала короткие видео на тот случай, если меня найдут, чтобы объяснить, что случилось. Я пока их не смотрела. Не уверена, что когда-нибудь захочу».

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 20, 2018 at 1:00pm PDT «В голове постоянно крутились мысли, и это помогало мне оставаться в сознании. Я хочу увидеть этого человека еще раз, например. Хочу снова попробовать какое-то блюдо. Хочу поехать в какое-то еще раз».

«Мысль, что мои родные найдут вот так мое бездыханное тело в пустыне, была просто невыносима, я не могла допустить этого».

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 13, 2018 at 8:39am PDT Клэр провела так четыре дня и три ночи. Она делила дни на небольшие фазы, чтобы легче воспринимать время. В первой половине дня она кричала и звала на помощь. Во второй половине дня старалась укрыться от солнца и не получить тепловой удар. К счастью, никакие койоты или змеи ее не беспокоили.

Клэр видела только, как пустельги кружатся над ней, предчувствуя ее скорую смерть.

Спасение

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 29, 2018 at 10:54am PDT «Каждый раз с приходом ночи я все больше отчаивалась, потому что так никто и не приходил. На четвертый день было особенно жарко и мне было очень тяжело. Я стала терять надежду».

Клэр находилась в полуобморочном состоянии, то засыпая, то просыпаясь. Она не знала, как долго может еще продержаться. Пока не услышала вдруг звук летящего вертолета. Сначала она подумала, что это галлюцинация. «Потом я услышала, как меня зовут по имени. Я лежала на спине в окружении огромных валунов, и они не видели меня. Я стала кричать изо всех сил, но они меня не слышали».

Клэр соорудила чучело из трости для ходьбы и пакета, который защищал ее от солнца, и стала размахивать им что есть мочи. К счастью, так спасатели заметили Клэр. «Они сказали, что привыкли находить людей в крайне плохом состоянии, а тут я счастливая, смеюсь и радуюсь, что меня наконец нашли. Они были очень удивлены».

A post shared by Claire Nelson (@ladyeclaire) on May 15, 2018 at 8:29am PDT Сейчас Клэр Нельсон поправляется в больнице США. После рентгена и КТ ей сделали реконструктивно-пластическую операцию на тазу. Девушка благодарна, что получает первоклассный уход и лечение, но беспокоится о том, сколько ей придется заплатить за него, поскольку медицинское обслуживание в США дорогостоящее.

Также Клэр начала курс психотерапии и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться в большой мир и снова быть независимой.