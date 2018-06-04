Этот мужчина все продолжал брать печенье из пакетика девушки, доводя ее до бешенства

В большом аэропорту вылет рейса был задержан по метеоусловиям трассы. Девушка, которая должна была лететь этим рейсом, чтобы скоротать время ожидания, купила книгу, упаковку печенья и уселась в кресло.

Рядом с ней было незанятое кресло, на сиденье которого лежал целлофановый пакетик с печеньем, а на следующем кресле сидел мужчина, который читал какой-то спортивный журнал. Она машинально взяла печенюшку, мужчина взял тоже. Ее это удивило, но она ничего ему не сказала и продолжала читать.

И каждый раз, когда она брала очередную печеньку, мужчина делал то же самое. Она пришла в бешенство, но решила не устраивать скандал в переполненном аэропорту. Когда в пакете осталась только одна печенька, она подумала: «Интересно посмотреть, что сделает этот хам и невежа? ».

Как будто прочитав ее мысли, мужчина взял печенье, разломил его пополам и одну из половинок протянул ей, не поднимая при этом глаз. Это было уже слишком: она решительно встала, собрала свои вещи и ушла. Позже, когда она, уже сидя в самолете, полезла в сумочку, чтобы достать лекарство от головной боли, она с удивлением вытащила оттуда злополучную пачку печенья…

И тут она вдруг вспомнила, что положила купленную пачку печенья в сумочку. И человек, которого она считала наглецом и невеждой, делился с ней своим печеньем, не проявляя при этом никакого гнева, просто из-за своей воспитанности и доброты. И ей стало очень стыдно, и не было никакой возможности хотя бы извиниться перед ним. Прежде чем на кого-то гневаться, задумайтесь..