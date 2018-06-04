Кирилл «Руки‐базуки» ищет вторую половинку и переезжает в Москву

Синтоловый качок Кирилл Терешин собирается переехать в Москву из родного Пятигорска. «Руки‐базуки» хочет найти свою любовь и сделать несколько пластических операций. Эпатажный блогер планирует избавиться от имплантов в ногах.

Звезда социальных сетей Кирилл Терешин выглядит блестяще — золотой браслет на запястье, увесистая печатка на среднем пальце и серьги с бриллиантом в ушах. Он не скрывает, что любит украшать свое тело, особенно руки — их блогер накачал синтолом. Это препарат, который буквально раздувает руки. Однако синтол уже частично перекрыл кровоток в руках Кирилла. Врачи утверждают — откачать вещество невозможно, но Кирилл их давно не слушает.

«Если такой момент настигнет в жизни, что мне надо будет, то я сам это сделаю. Потому что врачи ничего не знают и не хотят к этому приступать», — поделился блогер.

А вот из ног Кирилл хочет импланты достать. Однако без помощи медиков ему не обойтись.

«Из ног хочу достать импланты, они мне не нравятся. Они вызывают дискомфорт, и они мне не нравятся. И хочу избавиться от них», — рассказал Кирилл Терешин.

Источник фото: телеканал «360»

Предстоящая операция станет далеко не последней. Впереди еще пластические модификации на лице, рассказывает Кирилл. Он собирается изменить форму ушей, глаз и губ. Блогер хочет добиться неземной красоты, а именно стать похожим на инопланетянина. И все это для того, чтобы найти свою вторую половинку.

Пока никто из многочисленных подписчиц не откликнулся на крик души блогера, но в интервью телеканалу «360» он заявил, что созрел для серьезных отношений и даже готов переехать из родного Пятигорска в далекую Москву.

Как я знаю по опыту с девушками, здесь в Москве мужчина дает девушке. Ну, покупает ей все что угодно, а девушка дарит ему свою красоту

Кирилл «Руки‐базуки».

Постоянные съемки, приглашения на вечеринки и участия в телешоу приносят Кириллу стабильный доход — около 300 тысяч рублей в месяц. Впрочем, он хочет найти такую девушку, которая полюбит его таким, какой он есть.

Однако психологи заявляют — сначала нужно полюбить самого себя. По их мнению, у Кирилла развивается аутоагрессия — злость, которую он направляет на свое тело. И пока он с ней не совладает — ни один препарат не сможет привлечь вторую половинку.

«Если он хочет создать, построить семью, то скорее всего, там тоже будет неприятие себя, он там не будет настоящим. Рано или поздно женщина это увидит, если он хочет создать семью с женщиной. Женщина это увидит, и начнутся разногласия и конфликты», — рассказала психолог Полина Федотова

Врачи делают неутешительные прогнозы, но вопреки им Кирилл строит грандиозные планы на будущее. И просит не забывать, что тело — лишь оболочка.