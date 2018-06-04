Алексей Кортнев: «Не тянет уже ни гулять налево, ни тем более говорить об этом»

Здоровый образ жизни сегодня стал популярен даже в артистических кругах. Для Алексея Кортнева спорт стал делом обыденным, тем более что его младшие дети, рожденные в браке с гимнасткой Аминой Зариповой, полностью вовлекли его в этот водоворот.

— Алексей, говорят, что в последнее время по утрам у вас обязательно спорт?

— Сегодня, например, это была просто пробежка десятикилометровая, с какими-то упражнениями по ходу дела. Ничего выдающегося.

— А когда вы решили сделать спорт обязательной процедурой? Артист и спорт раньше были понятия несовместимые…

— Это произошло лет пятнадцать назад. Дело в том, что я спортом занимался с детства и всю юность ездил на горных лыжах. Почти профессионально — гонялся там за разные сборные. Поэтому для меня это было просто модус вивенди. А потом, когда начался рок-н-ролл, много времени стал занимать театр, конечно, я от спорта отдалился. Наверное, лет до тридцати с хвостиком как-то к этому не возвращался. А вот когда уже юношеская лихорадка в виде желания выступить на всех концертных площадках, заработать все возможные деньги спала, тогда я стал уделять какое-то время себе, своей физической форме и отдыху, вернулся к спортивным занятиям. Тем более что в основном мы занимаемся спортом с детьми, которых у меня достаточно много. Мы и на лыжах катаемся вместе, и в гольф вместе играем, поэтому я совмещаю спортивные занятия с семейным отдыхом еще вдобавок. (Смеется.)

— Супруга Амина, которая, как вы говорите, живет в спортивном зале, наверное, поспособствовала в этом?

— Скорее нет. Потому что Аминка как профессиональный спортсмен сильно наелась в свое время любого спорта. Ну и к тому же она каждый день видит перед собой девочек, которые отдают спорту каждую минуту своего времени. Поэтому она, конечно, к нам всегда присоединяется, когда может, когда не находится на сборах или сорев— нованиях. Но большого энтузиазма по поводу спорта не испытывает. Я в этом смысле гораздо больше инициативы проявляю. Все-таки желание нравиться молодой, спортивной девушке, впоследствии молодой, спортивной женщине, как-то меня сподвигло к этому, стимулировало.

— То есть возраст?

— То есть возраст! (Смеется.)

— А если честно, возраст ощущается уже или нет?

— Ощущается, конечно, потому что, скажем, в некоторых атлетичных видах спорта — как волейбол, например — я уже не могу так нагружать ноги, как делал это раньше. Я набрал лишний вес и понимаю, что просто травмирую себе колени и голеностоп, если буду со своим нынешним 96-килограммовым телом прыгать и приземляться. Такие вещи уже приходится исключать. В этом случае возраст ощущается, суставы уж не те. (Смеется.)

— А что еще теперь входит в понятие «обязательно»?

— Я обязательно провожу время со своими детьми. Вот недавно моей дочке Аксинье исполнилось семь лет. Отмечали. Какие-то семейные хлопоты стали обязательными. И я по-прежнему пишу. Сейчас с товарищами уже перевалили через середину материала. Пишем новый спектакль, большой и музыкальный. В нем будет играть не только весь «Несчастный случай», но и несколько приглашенных актеров. Поэтому у меня сейчас такая обязаловка: я каждый день стараюсь хотя бы что-то, даже если нет ни малейшего вдохновения и желания, все-таки из себя выдавить.

— Семь лет Аксинье — зрелый возраст для ребенка.

— Конечно! (Смеется.)

— Как отмечали?

— На нашу дачу съехались все ее многочисленные друзья и подруги из детского сада, потом дети наших друзей. А сам день рождения мы провели в тихом семейном кругу с нашими ближайшими родственниками, которых тоже много. Ведь у нее четверо братьев. Поэтому даже «в узком семейном кругу» получается довольно большая компания. (Смеется.)

— Помимо дочки Аксиньи у тебя четверо сыновей: Артемий, Никита — от предыдущих браков, Арсений, Афанасий — от Амины Зариповой. Дети дружат? Кто чем занимается?

— Мне повезло, дружат. Арсений учится в школе и играет в гольф. Артемий работает у меня в «Школе трех искусств» старшим администратором. Занимается всеми контактами между администрацией школы и родителями учеников. Никита учится в Московском технологическом университете МИРЭА, но при этом готовится поступать в литературный институт. Очень активно пишет прозу и пьесы. Афонька снимает кино непрерывно, и очень смешное. Он ютьюбер, уже есть свои зрители. Ну а Аська пока готовится к поступлению в школу этой осенью.

— В твой плотный график вписываются мужские посиделки с алкоголем?

— С мужскими посиделками и алкоголем все великолепно. Я как-то умею очень грамотно дозировать это дело. И поэтому позволяю себе выпивать и съедать ровно столько, сколько хочется. Другое дело, что мне не очень много хочется. Я не являюсь запойным алкоголиком и зажорным едоком, поэтому без особых усилий мне удается все— таки себя держать в узде.

— И о чем сегодня говорят мужчины?

— Как всегда. О спорте, потому что у меня кругом сплошные гольфисты. О детях, потому что все многодетные родители, в основном у каждого по два-три ребенка. Очень много, конечно, мы говорим о работе, потому что пишем спектакль, остросатирический, в духе Салтыкова-Щедрина. До какой степени откровенности можно дойти, чтобы не перегнуть палку и чтобы нам его просто не закрыли. С другой стороны, сделать его по-настоящему острым и смешным. Гораздо меньше стало разговоров о бабах. (Смеется.) Но это тоже вполне естественно, потому что все женаты вторым браком, и, я думаю, окончательным и несомненно счастливым. Поэтому как-то не тянет уже ни гулять налево, ни тем более говорить об этом.

— Со временем у вас появились хорошие знакомые из спортив— ного круга супруги, а у Амины из вашего, артистического?

— Конечно! Один из наших самых близких друзей — крестный нашей дочки Паша Шишкин. Он заслуженный мастер спорта по волейболу, два года подряд признавался лучшим нападающим мира. Вот он просто свой в нашей семье. И в то же время большое количество народа из моей театральной жизни стали близкими друзьями для Амины. Особенно жены друзей. Они теперь не разлей вода.

— В чем схожесть и в чем различие между музыкантами и спортсменами? И те и другие фанатики?

— Наверное, некий фанатизм присутствует. Мне кажется, что основное отличие артиста — несклонность к соревнованию. Все-таки в области музыкальной и театральной невозможно установить победителя. Кто лучше? Кто хуже? Каждый про себя все равно думает, что он самый лучший. Даже если ансамбль «Несчастный случай» не самый популярный в нашей стране, зато мы многое делаем лучше всех остальных. В своем жанре мы самые лучшие. А спортсмен этого сказать не может. Там есть объективная оценка — метры, секунды, килограммы. Так что разница есть, и достаточно существенная.