Юлия Савичева поделилась трогательной историей

Певица Юлия Савичева опубликовала в Инстаграме несколько фотографий с собаками и кошками и рассказала, как ухаживала за животными в детстве.

Савичева рассказала, что все детство ее окружали большие собаки, которых решили завести родители. Сначала в семье появилась немецкая овчарка по кличке Хан, которая всегда гоняла дворовых кошек. Позже отец певицы взял из питомника длинношерстную немецкую овчарку по кличке Чен, которая была похожа на медведя и не любила, когда ее трогают.

"В то время у нас жил попугай Бакс и частенько летал по квартире, пока Чен его чуть не съел!" — рассказала Савичева и объяснила, что позже птица вылетела в открытое окно. При этом у девушки не складывались отношения с кошками.

Она поменяла свое мнение только после того, как пришла в семью мужа. Она подружилась с его персидской кошкой Сафой. Животное настолько привязалось к Юлии, что однажды, когда певица заболела, «вылечила» ее, прижавшись к больному месту.

С тех пор Савичева уверена, что все животные — настоящее лекарство для людей, нужно лишь найти к ним подход и постараться стать для четвероногих любимцев настоящим другом.