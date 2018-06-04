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Откройте для себя шедевр готической архитектуры в провинции Фуйен
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Откройте для себя шедевр готической архитектуры в провинции Фуйен 

Вьетнам сегодня 30 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Церковь Mang Lang в южной центральной провинции Фуйен — приют для католиков и жемчужина архитектуры
Почтенное готическое сооружение появилось на юге центрального Вьетнама более двух столетий и двух десятилетий назад.
Сегодня величественная церковь невозмутимо стоит в провинции Фуйен, предлагая духовное убежище не только набожным католикам.
Церковь Mang Lang была построена французским миссионером отцом Джозефом Лакассань в 1892 году, почти через три столетия после первого визита португальских католических миссионеров во Вьетнам.
Малоизвестная готическая жемчужина архитектуры — одна из многих красивых католических церквей во Вьетнаме. Эта страна находится на пятом месте по количеству католиков в Азии.
Церковь построена на участке земли площадью 5 000 квадратных метров в коммуне An Thach, в 35 километрах к северу от города Tuy Hoa, столицы провинции Фуйен. Строительство заняло 15 лет  В серой церкви есть две одинаковых колокольни. Первоначальный сводчатый потолок рухнул после шторма в 1924 году и был заменен плоским, обшитым деревянными панелями
За фасадом церкви
Церковь стоит в родной деревне Андрея из Фуйена, которого обезглавили в 1644 году в возрасте 19 лет за то, что он не захотел отказаться от веры. С тех пор Андрей был объявлен покровителем молодежи, а церковь стала важной святыней для всех католиков.
В интерьере церкви есть традиционные романские черты, в том числе пучковые колонны, витражи и стрельчатые арки
Стены окрашены в белый цвет и богато украшены резьбой
В церкви Mang Lang хранится первая книга, напечатанная на современном вьетнамском языке под названием «Cathechismus in octo dies»
Книга, напечатанная в латинском и вьетнамском языках в 1651 году
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