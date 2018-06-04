В каких случаях на Руси мужиков заставляли жениться

Несмотря на патриархальный уклад жизни, некоторые мужчины на Руси не спешили связывать себя брачными узами и хотели подольше насладиться свободой, однако это получалось не всегда. Часто обстоятельства складывались так, что мужчине приходилось идти под венец, и причем, не всегда с любимой женщиной.

«По залету»

Одной из причин, по которой мужчине на Руси приходилось жениться на немилой невесте — это ее тайное совращение и наступившая беременность. Надо уточнить, что беременность как причина к браку вряд ли была повсеместно распространена в языческие времена, когда женщине часто приходилось оставаться один на одни со своей проблемой и со своей родней. Исключением могли быть княжеские или воеводские дочери, племянницы, сестры, дочери богатых людей — женитьба на таких девицах была желанна для большинства мужчин.

После крещения Руси жениться мужчину на совращенной девушке заставляло давление морали, нажим крестьянской общины и родни совращенной девицы, особенно в случае её беременности.

Крепостных за людей не считали

Во времена крепостного права, когда помещик имел право распоряжаться крестьянами, как ему угодно, согласия на женитьбу вообще никто не спрашивал. Часто бывало так, что дворовых крепостных приводили к помещику, выстраивали по росту и записывали парами, а потом передавали список священнику для совершения обряда венчания.

Писатель Александр Николаевич Радищев писал о насильственных браках крепостных и сокрушался о том, что таким образом крепостные, фактически друг друга ненавидя, «властью господина… …влеклись на казнь».

Путешественница из Германии Фанни Тарнов, посетившая Россию в начале XVII века, писала в дневнике, что русская знать женила дворовых людей, исходя из «эстетических побуждений», не принимая во внимания их чувства, из-за чего среди дворни нередки были супружеские измены.

Лишь бы размножались

В те времена власть российская думала только пользе государства и приумножении народа, а не о том, чтобы ее поданные были счастливы.

Некоторые владельцы крепостных пытались подсластить пилюлю, и давали за крепостными девушками приданого, кто по два, кто по пять рублей — так поступал, например, астраханский губернатор Артемий Петрович Волынский.

В других местах невышедших замуж до 20 лет девушек переводили на тяжелые работы, а родителей — штрафовали. Так поступали известный русский философ и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов и граф Николай Петрович Шереметев, а граф Александр Васильевич Суворов снизил брачный возраст девушек до 15 лет (Наталья Львовна Пушкарева «Частная жизнь русской женщины XVII века»).

Так что родители девицы шли на любые ухищрения, чтобы отдать её замуж. Нередки были ситуации, когда девушка завлекала понравившегося ей парня на сеновал или в шалаш, а в самый ответственный момент туда же заявлялась ее родня, чтобы засвидетельствовать таким образом акт разврата и заставить парня жениться.

Из-за бедности

Частенько жениться мужчину заставляла крайняя бедность семьи, либо обстоятельства, в результате которых он становился бедняком — война, эпидемия, голод. В таком случае ему ничего не оставалось, как пойти в примаки — то есть жениться на женщине, девушке или даже на вдове с детьми из более зажиточного семейства, в котором не хватало мужчин (рабочих рук), но в которой было большое хозяйство. Иногда это помогало выжить и родителям «жениха», который мог отсылать им еду или деньги.

В этом случае, участь «жениха» оговаривалась заранее: часто по прошествии нескольких лет работы на семью жены он мог отделиться с женой или после смерти тестя стать полноправным владельцем всего хозяйства; в других случаях ему принадлежала только некая часть хозяйства. Договорные письма были распространены в центре России на в северных регионах они часто защищали примака от покушений на его собственность других членов семьи и тщательным образом оговаривали все подробности, — об этом с своём труде «Обычное право крепостной деревни России» писал в XX веке историк В. А, Александров.

Женитьба как способ избежать армии

Еще одна причина, которая заставляла мужчину жениться на нелюбимой женщине — это нежелание идти в армию. Поскольку служили раньше по 25 лет, мало у кого из крестьян возникало желание отрываться от родного дома и обрекать себя на вечное «солдатство». Жизнь в деревне была привычна, и хотя могла таить в себе опасности в виде барского самодурства, это было все же лучше муштры и войны. К тому же семья лишалась кормильца, рабочих рук, и потому родители частенько договаривались с зажиточным соседом, чтобы женить сына на засидевшейся в девках некрасивой дочери или на вдове с детьми с тем, чтобы сосед заплатил за рекрута откуп, и тот остался бы дома, а в армию за него пошел другой.

Боялись отцовского проклятья

Заставить жениться сына мог отец — по соображениям сохранения или преумножения богатства. Такое бывало и среди зажиточных крепостных, которые стали появляться на рубеже XVII — XIX веков, случалось подобное и среди знати.

Например, император Петр I, несмотря на то, что указом запретил венчать несогласных, с собственным сыном обошелся строго — женил царевича Алексея на немецкой принцессе Шарлотте Кристине, несмотря на то, что невеста была протестанткой. Очевидно, Петр намеревался извлечь из брака сына дипломатическую выгоду.

Если сын противился родительской воле и не соглашался идти под венец с «денежным мешком», родитель мог лишить его наследства, а то и вовсе — проклясть, что в те времена было поистине страшным делом. Проклятый сын превращался в изгоя, полностью лишенного поддержки семьи, а часто и всей крестьянской общины, и мог искать лучшей доли только вдали от отчего дома.