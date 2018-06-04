Ещё
Итальянский министр заявил о развёрнутой против него критической информационной кампании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский министр заявил о развёрнутой против него критической информационной кампании 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Италии министр по делам семьи и лиц с ограниченными возможностями Лоренцо Фонтана, представляющий партию «Лига», обратился с открытым письмом в римскую газету Il Tempo из-за развёрнутой против него информационной кампании, сопровождающейся активной критикой и даже угрозами. Поводом для неё стало заявление, сделанное политиком 2 июня в интервью Corriere della Sera, о том, что в стране по закону «не существует однополых семей».
«Налицо попытка атаковать не только меня, но ценности, являющиеся отражением спокойного и миролюбивого большинства страны», — говорится в письме.
По мнению Фонтаны, «для развития стране необходимо, чтобы в ней рождались дети, чтобы мама называлась мамою (не родителем 1), а папа назывался папою (не родителем 2)». Он также считает, «что единственными, кому может принадлежать слово в вопросах образования, роста и заботы о детях, являются именно мама и папа».
Из-за напора «релятивистский идей», подчёркивается в письме, под сомнение поставлены «даже очевидные вещи, находящие полное отражение в нашей Конституции: „Республика признает права семьи как естественного объединения, основанного на браке“.
»Мы гордимся, — говорится в нём далее, — что можем назвать себя христианами, сказать, что мы матери и отцы, что мы за жизнь. У нас достаточно широкие плечи, чтобы противостоять дешёвым выпадам, отвечая на них реальными фактами, силой идей и конкретностью действий».
В мае 2016 года левоцентристскому правительству Маттео Ренци удалось путём неоднократной постановки вопроса о доверии добиться в парламенте принятия закона об однополых гражданских союзах, которые, однако, не признаются браками.
Парламентская газета: последние новости
Матерям-одиночкам, совершившим преступление, тюрьму заменят домашним арестом Пенсионерка из Красноярска пообещала завещать квартиру Дональду Трампу Мизулина: регионы просят разрешить выездные регистрации брака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые фото дочки Газманова произвели фурор12
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»112
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»36
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение