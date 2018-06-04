Итальянский министр заявил о развёрнутой против него критической информационной кампании

В Италии министр по делам семьи и лиц с ограниченными возможностями Лоренцо Фонтана, представляющий партию «Лига», обратился с открытым письмом в римскую газету Il Tempo из-за развёрнутой против него информационной кампании, сопровождающейся активной критикой и даже угрозами. Поводом для неё стало заявление, сделанное политиком 2 июня в интервью Corriere della Sera , о том, что в стране по закону «не существует однополых семей».

«Налицо попытка атаковать не только меня, но ценности, являющиеся отражением спокойного и миролюбивого большинства страны», — говорится в письме.

По мнению Фонтаны, «для развития стране необходимо, чтобы в ней рождались дети, чтобы мама называлась мамою (не родителем 1), а папа назывался папою (не родителем 2)». Он также считает, «что единственными, кому может принадлежать слово в вопросах образования, роста и заботы о детях, являются именно мама и папа».

Из-за напора «релятивистский идей», подчёркивается в письме, под сомнение поставлены «даже очевидные вещи, находящие полное отражение в нашей Конституции: „Республика признает права семьи как естественного объединения, основанного на браке“.

»Мы гордимся, — говорится в нём далее, — что можем назвать себя христианами, сказать, что мы матери и отцы, что мы за жизнь. У нас достаточно широкие плечи, чтобы противостоять дешёвым выпадам, отвечая на них реальными фактами, силой идей и конкретностью действий».