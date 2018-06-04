Девушка умерла страшной смертью после увеличения груди

Несмотря на обилие противоречивой информации о пластических операциях, жертв пластики, к сожалению, меньше не становится. Одной из них стала уроженка Липецка, которая захотела увеличить грудь, и отправилась для этого в Москву.