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Девушка умерла страшной смертью после увеличения груди
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Девушка умерла страшной смертью после увеличения груди
News.ru
26 минут назад
Женский форум
Несмотря на обилие противоречивой информации о пластических операциях, жертв пластики, к сожалению, меньше не становится. Одной из них стала уроженка Липецка, которая захотела увеличить грудь, и отправилась для этого в Москву.
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