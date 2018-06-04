Ещё
Беременную Анастасию Костенко снова положили на сохранение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременную Анастасию Костенко снова положили на сохранение 

Лиза 20 минут назад
Фото: Лиза
@tarasov23Беременную Анастасию Костенко снова положили на сохранениеПоклонники супружеской пары Анастасии Костенко (24) и Дмитрия Тарасова (31) обеспокоены сообщением футболиста. Как известно, их дочь появится на свет в конце июля или середине августа. Но уже сейчас Тарасов отвез жену в подмосковный госпиталь «Лапино», где будет рожать Анастасия. Спортсмен при этом поспешил заверить пользователей, что с Настей все хорошо, добавив под публикацией соответствующий хэштег. Вероятно, девушку положили на сохранение, что нередко случается на последних месяцах беременности. Напомним, некоторое время назад модель также госпитализировали — она провела несколько дней в стационаре.
При этом будущая мама не жалуется на свое состояние. Наоборот, она делится с фолловерами фотографиями из последних фотосессий и рассказывает о том, как идет подготовка к пополнению в семье. По словам Костенко, они с мужем не верят в приметы и уже купили практически все необходимое для дочери. Подписчики, в свою очередь, отметили что Анастасия на снимке прекрасно выглядит без макияжа. А тем временем Мария Кожевникова феноменально похудела на 27 килограммов после родов.
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 3 Июн 2018 в 9:32 PDT
Лиза: последние новости
Мария Кожевникова феноменально похудела на 27 килограммов после родов Тайна Федора Бондарчука: режиссер не может жениться на Паулине Андреевой! 45-летняя Наташа Королева поведала уникальную семейную тайну
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые фото дочки Газманова произвели фурор12
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»112
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»36
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение