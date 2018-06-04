Беременную Анастасию Костенко снова положили на сохранение 

@tarasov23Беременную Анастасию Костенко снова положили на сохранениеПоклонники супружеской пары Анастасии Костенко (24) и Дмитрия Тарасова (31) обеспокоены сообщением футболиста. Как известно, их дочь появится на свет в конце июля или середине августа. Но уже сейчас Тарасов отвез жену в подмосковный госпиталь «Лапино», где будет рожать Анастасия. Спортсмен при этом поспешил заверить пользователей, что с Настей все хорошо, добавив под публикацией соответствующий хэштег. Вероятно, девушку положили на сохранение, что нередко случается на последних месяцах беременности. Напомним, некоторое время назад модель также госпитализировали — она провела несколько дней в стационаре.
При этом будущая мама не жалуется на свое состояние. Наоборот, она делится с фолловерами фотографиями из последних фотосессий и рассказывает о том, как идет подготовка к пополнению в семье. По словам Костенко, они с мужем не верят в приметы и уже купили практически все необходимое для дочери. Подписчики, в свою очередь, отметили что Анастасия на снимке прекрасно выглядит без макияжа. А тем временем Мария Кожевникова феноменально похудела на 27 килограммов после родов.
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 3 Июн 2018 в 9:32 PDT