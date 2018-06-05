Беременную жену Дмитрия Тарасова положили на сохранение 

Это не первый раз, когда девушка оказывается в больнице.
Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко готовятся к рождению дочери, но беременность протекает не так гладко, как хотелось бы.
В первый раз Анастасию госпитализировали в один из московских перинатальных центров в апреле. Теперь же девушка снова легла «на сохранение».
— Как дома уже, — написал Дмитрий Тарасов, приехавший навестить жену, в публикации на своей страничке Instagram. Футболист также уточнил, что у них все хорошо.
Рождение ребенка четы Тарасовых должно произойти в середине лета.
В Лапино, как дома уже #подушкадлябеременных#вожиданиичуда#унасвсехорошо
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)
3 Июн 2018 в 9:32 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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