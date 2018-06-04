Самые нелепые прозвища, которые звезды дают своим детям

Наталья Давыдова: дочь Мила (Писяндра)

Сегодня мы всей редакцией удивлялись смелости и находчивости Натальи Давыдовой, которая придумала дочке необычное и крайне странное прозвище. Надеемся, что малышка пока не понимает значения своего прозвища, но тем интереснее увидеть ее реакцию, когда все станет очевидным.

«Что за прелесть эти девочки! Я свою называю Писяндра, а какие дурацкие, но с любовью прозвища вы даете своим самым дорогим людям?» — без доли стеснения заявляет светская дива в своем Instagram.

Яна Рудковская: сын Саша Плющенко (Гном Гномыч)

Из-за забавного прозвища Гном Гномыч настоящее имя сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко уже помнят далеко не все. А мальчишку, между прочим, зовут Сашей, и не удивимся, если через пару-тройку лет он выиграет свои первые соревнования по фигурному катанию и громко заявит о себе. Малыш идет по стопам отца и наверняка под его руководством достигнет небывалых успехов в спорте.

Рита Дакота: дочь Мия (Свинярик или Хрюквик)

«Самый сладкий в мире котенок. Как смешно вы называете своих малышей? Когда Мия снова обляпается с ног до головы, я ласково зову ее Свинярик или ещё вариант — Хрюквик. Тока не сжигайте меня за это (за «креветочку» меня однажды уже распяли). А вы поделитесь смешными прозвищами своих домашних?» — написала как-то Рита в своем Instagram. Интересно, а как певица называет мужа… Поросюня, Свиноид, Хряк?

Ани Лорак: дочь София (Повторюшка)

Самое приличное прозвище в нашей подборке дала своей дочери Ани Лорак. Малышку Софию она ласково называет Повторюшкой. А все потому, что девочка повторяет все, что слышит, как маленький магнитофон. Надеемся, звездные родители не ругаются при ней матом.

Маша Малиновская: сын Мирон (Монич)

Выбирая имя для сына Маша Малиновская колебалась между вариантами Михаил и Мирон и в итоге выбрала последнее. Позже телеведущая стала называть мальчика Моней, а затем Моничем. Мы бы поняли такое прозвище, если бы у звезды была дочь Моника, но в данном случае все это выглядит довольно странно. Но главное, чтобы самому Мирону все нравилось.