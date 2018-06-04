Ещё
Россельхознадзор с 4 июня запретил поставки в РФ мяса птиц из двух штатов Индии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор с 4 июня запретил поставки в РФ мяса птиц из двух штатов Индии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«В связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа птиц в штатах Карнатака и Орисса (Республика Индия) с 4 июня 2018 г. вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из указанных штатов живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой продукции из птицы или содержащей в своем составе продукты переработки птицы и всех видов птицеводческой продукции, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что одновременно вводятся временные ограничения на транзит по территории РФ живой птицы, восприимчивой к высокопатогенному гриппу птиц, происходящей из штатов Карнатака и Орисса Республики Индия.
Агентство «Москва»: последние новости
Реставрация памятника-склепа семьи Гучковых завершилась на столичном Преображенском кладбище Премия «Крылья аиста» может получить городской статус В ГД внесен законопроект о продлении до трех лет периода выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»118
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»37
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой23
Боня уже не скрывает свою полноту14
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение