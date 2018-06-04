Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 6 июня снял ограничения на поставку продукции белорусского предприятия «Молочные горки».

Однако одновременно ведомство ввело запрет на поставки продукции с двух других предприятий Беларуси. Это «Глубокский молочно-консервный комбинат». В его продукции выявлены запрещенные и вредные вещества, включая тетрациклин и тилозин. А также Березинский филиал «Здравушка-милк». В продукции данной компании также обнаружено лекарственное средство альбендазол сульфон, сообщили в Россельхознадзоре.

С учетом новых ограничений количество белорусских предприятий, чья продукция попала под запрет в России, выросло до 64.