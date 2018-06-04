«Для меня ты лучший и единственный»: Наталья Водянова с нежностью поздравила Антуана Арно с днем рождения

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе уже семь лет. В прессе то и дело появляются слухи об их свадьбе, однако пока влюбленные не намерены торопиться с бракосочетанием. Летом 2016 года русская красавица в пятый раз стала мамой. Своему избраннику знаменитая манекенщица подарила сына Романа. Сегодня в семье модели двойной праздник — дни рождения отмечают ее избранник и самый младший из сыновей.

В честь такого события Водянова сделала в микроблоге сразу две трогательных публикации. Одна посвящена Антуану, а другая — двухлетнему Роману. «С днем рождения, любовь всей моей жизни. С тобой я ежедневно чувствую себя влюбленной. Для меня ты лучший и единственный», — адресовала Наталья нежное послание имениннику.

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А в Stories опубликовала фото младшего сына двухгодичной давности. «С днем рождения, мой самый младший малыш», — подписала манекенщица памятный кадр.

Младший из сыновей Водяновой родился летом 2016 года/Фото: Instagram Stories

Напомним, ранее русскую модель связывал брак с британским аристократом Джастином Портманом . В 2011 году Водянова объявила, что супруги больше не живут вместе. В этом союзе у знаменитости родилось трое детей: сыновья Александр и Виктор и дочь Нева. По рассказам друзей, искра между моделью и ее новым возлюбленным Антуаном Арно вспыхнула в марте 2011 года во время работы над дефиле для Louis Vuitton

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Чувства бизнесмена к модели были настолько сильными, что он в одночасье расстался со своей девушкой, актрисой Элен де Фужероль, а через пару месяцев и Водянова в интервью Еvening Standard наконец призналась, что ее сердце несвободно.