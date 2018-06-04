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Лена Ленина мечтает заплатить три миллиона за членство в гольф-клубе
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Лена Ленина мечтает заплатить три миллиона за членство в гольф-клубе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Писательница Лена Ленина со своей приятельницей из Дома-2 моделью Лерой Фрост с таким удовольствием позанимались гольфом в этот уикенд в подмосковном курорте Завидово, что решили стать членами гольф-клуба. Членство в гольф-клубе Завидово стоит немало — три с лишним миллиона рублей в год.
Но самое трудное это даже не сумма, а то что каждого нового претендента должны утвердить как минимум два члена гольф-клуба. Девушки должны представить строгой комиссии длинный послужной список из своих рекомендаций и подтверждения их финансовой платежеспособности. Лера Фрост планирует заручиться рекомендацией со своей бывшей работы от Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, а Лена Ленина попросит поручиться за неё Народных Артистов России Ларису Долину и Иосифа Давыдовича Кобзона.
Но даже заручившись поддержкой известных людей девушкам придётся дождаться, когда за них поручаться и миллионеры из действительных членов гольф-клуба. Ведь многие светские красавицы мечтают попасть в эту тайную обитель миллиардеров. Кто с целью выйти замуж, а кто, как, например, предприимчивая Ленина, и с целью заключать многомиллионные сделки.
А пока, в ожидании их авторитетного решения, они берут уроки гольфа и наслаждаются пейзажами на берегу Волги. Подружки даже привезли своих йоркширских терьеров порезвиться на безупречно подстриженной травке. Леопольда Кембриджская Лены Лениной и Хэппи Леры Фрост нашли общий язык сразу, Но в силу юности четырехмесячный Хэппи еще не начал ухаживать за двухлетней Леопольдой, и они пока только дружат. Но звёздные подружки не теряют надежды когда-нибудь поженить своих собачек.
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