Валерия в микрошортах показала идеальные бедра

Фигуре 50-летней певицы могут позавидовать молодые девушки.

От артистки в микрошортах можно получить «микроинфаркты», как она поет в своей песне.

Однако даже у солнечного снимка на отдыхе в Монако нашлись недоброжели. Певицу стали обвинять в хвастовстве: «После таких показух, пропадает желание слушать и ходить на концерты».

Сама Валерия тоже включилась в диалог и деликатно ответила одной из подписчиц: «Хамство не украшает».

На защиту любимой певицы встали поклонники: «Ну, какая же вы обаятельная, искрящаяся, несравненная! Здоровья вам и большого счастья!», «Девочка», «Трудяга над своим телом и душой и любящая женщина». «Она свою жизнь создает сама причем достаточно много и постоянно работая над собой и показывает ее как хочет и имеет право, а такие, как вы, со своим бедным умом и завистью хотят ничего ни делать и все получать. Займитесь своей жизни читайте полезные книги, развивайтесь и стройте свою жизнь».

Даже не верится, что у 50-летней Валерии может быть такое шикарное тело! Отметим, что женщине достались прекрасные гены: ее бабушка ушла из жизни на 101-ом году, при этом она выглядела моложе своих лет. Сама певица убеждена, что никакие косметические процедуры и крема не помогут, если не вести здоровый образ жизни. Надо, прежде всего, отказаться от алкоголя, курения, вредной пищи и негативных мыслей.

Звезда действительно не поддается возрасту. Она активно занимается спортом: каждое утро делает зарядку, упражнения из йоги и кардио. Больше всего певица любит ходить пешком. Если у нее появляются свободное время, то она может пройти аж до 20 километров за день! Несмотря на свой статус, Валерия непривередлива. Единственным требованием певицы, где бы она ни была — спортзал, свежие фрукты, овощи и вода.

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