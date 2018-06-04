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Нужно побольше ярмарок
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Нужно побольше ярмарок 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Хачатрян Ануш продает различные виды сухофруктов и чурчхелы на ярмарке армянских продуктов
«ВМ» опросила читателей, как часто они ходят за продуктами.
Руслан Адушев, риелтор:
— Наша семья — четыре человека, все взрослые здоровые люди. Поэтому ходить за продуктами приходится практически ежедневно — хочется свеженького. Жена, к счастью, научила делать покупки детей — им 13 и 15 лет, они вполне самостоятельны. Без них пришлось бы трудно, ведь мы с супругой постоянно на работе.
Анна Фомичева, частный предприниматель:
— Я так устала от походов в магазины, что уже года два мы с мужем по субботам садимся в машину и едем в гипермаркет. Когда набираем целую тележку, кажется — столько не съедим. А к следующей субботе уже и холодильник пустой! Вообще закупаться раз в неделю — очень удобно: экономится масса времени. Да и дешевле выходит.
Антонина Каретина, пенсионерка:
— Хожу каждый день. Во-первых, потому что это лишний повод выйти из дома. Не все же перед телевизором сидеть! Во-вторых, я отслеживаю акции. Если знать, что и когда будет дешевле, можно расходы на продукты сократить примерно на треть. А еще я с соседями часто в магазине встречаюсь, общаемся. Это тоже для меня важно.
Евгений Трофимчук, госслужащий:
— Обычно хожу за продуктами 2–3 раза в неделю. Причем по субботам обязательно захожу на Коптевский рынок — он у меня под боком. Там знакомые много лет торговцы: то мяса кусок возьму, то рыбу, то фрукты. С «магазинными», кстати, не сравнить — намного качественнее. Яблоки пахнут на всю квартиру.
Екатерина Смоленская, юрисконсульт:
— Покупаю продукты практически каждый день. Это не очень удобно, но я таскать тяжелые сумки не люблю, а муж допоздна работает и ему не до продуктов. Но в выходные обязательно ходим вместе.
Игорь Даниленко, банковский служащий:
— В будние дни, конечно, не до походов в магазин, поэтому за продуктами отправляемся с женой и сыном по субботам. Обязательно заходим на ярмарку выходного дня. То мед купим, то орехи, то еще что-нибудь натуральное. В магазинах же все несвежее, долгоиграющее, с консервантами. Вообще, думаю, продуктовых рынков и ярмарок нужно в Москве больше.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Фитнес-хлеб всего лишь выдумка
Колонка диетолога Елены Соломатиной
Потребитель сейчас грамотный. Он хочет не просто продукт, а полезный для здоровья или хотя бы безвредный. Производители это понимают, поэтому на полках появляются разные чудеса. Одно из таких — фитнес-хлеб (далее…).
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