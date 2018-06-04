Наталья Водянова показала домашнее видео с Антуаном Арно и нежно поздравила его с двойным праздником

В день рождения Антуана Арно супермодель поздравила его трогательным видеороликом.

Сегодня, 4 июня, в семействе Натальи Водяновой двойной праздник. Дни рождения отмечают ее возлюбленный Антуан Арно (ему исполнился 41 год) и их общий младший сын Роман (мальчику исполнилось 2 года).

Любимого супермодель поздравила трогательным видеороликом:

«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Каждый день я влюбляюсь в тебя снова и снова. Для меня ты единственный, и я люблю как ты выглядишь даже когда ты в банном халате играешь за детской барабанной установкой», — написала она.

Накануне Наталья поделилась романтичной видеозаписью, сделанной, по всей видимости в театре.

Младшего сынишку супермодель поздравила в «сториз», показав фото из родильного дома.

Фото: Jean-MarcHaedrich/PascalPotier/NancyKaszerman/globallookpress, instagram