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Наталья Водянова показала домашнее видео с Антуаном Арно и нежно поздравила его с двойным праздником
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Наталья Водянова показала домашнее видео с Антуаном Арно и нежно поздравила его с двойным праздником 

Passion.ru 58 минут назад
Фото: Passion.ru
В день рождения Антуана Арно супермодель поздравила его трогательным видеороликом.
Сегодня, 4 июня, в семействе Натальи Водяновой двойной праздник. Дни рождения отмечают ее возлюбленный Антуан Арно (ему исполнился 41 год) и их общий младший сын Роман (мальчику исполнилось 2 года).
Любимого супермодель поздравила трогательным видеороликом:
«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Каждый день я влюбляюсь в тебя снова и снова. Для меня ты единственный, и я люблю как ты выглядишь даже когда ты в банном халате играешь за детской барабанной установкой», — написала она.
Накануне Наталья поделилась романтичной видеозаписью, сделанной, по всей видимости в театре.
Младшего сынишку супермодель поздравила в «сториз», показав фото из родильного дома.
Фото: Jean-MarcHaedrich/PascalPotier/NancyKaszerman/globallookpress, instagram
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