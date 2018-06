Наталья Водянова трогательно поздравила мужа с днём рождения

36-летняя манекенщица Наталья Водянова дважды была замужем. В 2001 году Водянова вышла замуж за британского лорда Джастина Портмана , но их брак распался через 10 лет. Но тогда Наталья не стала унывать, а попробовала испытать счастье вместе с французским бизнесменом Антуаном Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

Сегодня модель опубликовала в Instagram нежный видеоролик в честь дня рождения возлюбленного.

— С днём рождения, любовь всей моей жизни. Каждый день я влюбляюсь в тебя заново. Для меня ты — единственный, и ты даже не представляешь, как круто выглядишь, когда сидишь в халате и играешь на барабанах для четырёхлетних малышей, — написала Наталья.

Happy birthday, love of my life @antoinearnault Everyday I fall in love with you all over again? For me you are the one and only AND you even manage to look cool while playing your 4y. o drums and in a bathrobe?

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Jun 4, 2018 at 8:03am PDT «Боже какое милое видео! Наташа, Вы прелесть! Какая Вы открытая, добрая, чуткая, простая и одновременно утонченная!», «Любовь! Восхищаюсь беспредельно Вашей парой. Счастья и крепкого здоровья!», «Самые лучшие пожелания Антуану! Крепкого здоровья, а счастье у него уже есть, это Вы, Наталья!», — пишут подписчики Водяновой.

Напомним, что Наталья и Антуан воспитывают двух общих детей — 4-хлетнего Максима и 2-хлетнего Романа. Кроме того, в семье растут еще дети Натальи от её предыдущего брака — 16-летний Лукас, 12-летняя Нева и 10-летний Виктор.