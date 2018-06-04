Британский премьер угодил в секс-скандал со стриптизёршей

Поплатились и все остальные — кто тюрьмой, кто разводом, а кто и жизнью.

Без очень красивой, глупенькой, бестолковой и готовой переспать с кем угодно молоденькой девушки ничего этого не могло бы случиться. А Кристины Килер не было бы без случайно познакомившегося с ней Уорда, странного, очень талантливого, жаждущего признания и почестей человека.

В придачу к своим основным занятиям он был агентом британской контрразведки. По убеждениям — снобом и поклонником высшего общества, к тому же, судя по всему, и импотентом. Все это повлияло на дальнейшее развитие событий, в центре которых находилась прекрасная, словно ангел, податливая и ничего не понимающая Кристина.

Стивен Уорд имел обширную практику среди аристократов и политиков. Они дружили, встречались, вместе отдыхали без жен, проводили время с веселыми девушками. Стивен всё больше на них смотрел — его способности по этой части были невелики, но он любил помогать друзьям. В его лондонской квартире жили две молодые девицы, с которыми он дружил — одной из них была Кристина. В Лондоне она начинала продавщицей, потом стала официанткой, а на тот момент работала стриптизершей. Со Стивеном у неё ничего не было, и она отдавала ему часть квартирной платы.

Стивен и друзья развлекались в свое удовольствие — что еще делать успешным и обеспеченным мужчинам? В их компании время от времени появлялся помощник советского военного атташе Иванов. Он ведёт себя раскованно, привычки имеет буржуазные. Стивен недавно стал агентом контрразведки, и ему предложили подготовить вербовку Иванова.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Keystone Pictures USA Уорд подготовил ловушку: пригласил Кристин к лорду Астору, там же должен был быть и Иванов. Но, на общую беду, девушкой увлекся военный министр. Они стали близки в одной из гостевых комнат замка. Тогда Уорд попросил Иванова увезти Кристин в Лондон, — Джон, дескать, слишком разгорячился, в его положении это опасно. Иванов охотно согласился, и увез соблазнительницу: он и Кристин стали близки в гостинице, прямо на полу.

Всё шло своим чередом, контрразведка готовила вербовку, но тут у Кристин появился новый воздыхатель, такой же глупый, как и она. Кавалер приревновал ее к Уорду, бросился на него с ножом. Газетчики уцепились за эту историю, начали её раскручивать, а Кристин Килер принялась давать откровенные интервью.

4 июня 1963 года Профьюмо признался в том, что занимался любовью с Кристин, и сразу подал в отставку. Иванова отозвали из Англии, от него ушла жена. Он по-прежнему работал в ГРУ, но на его дипломатической карьере был поставлен крест. Козлом отпущения собирались сделать Уорда: придравшись к вопросу квартплаты Кристин, его обвинили в том, что он брал деньги у проститутки. Бедняге неминуемо грозила тюрьма, и покончил жизнь самоубийством. Многие считают, что остеопата убили агенты контрразведки, опасавшейся, что правда о его сотрудничестве с ней выплывет наружу.

Кристин получила небольшой тюремный срок за «обман правосудия». Выйдя на свободу, работала посудомойкой, доросла до рекламного агента. Ей очень помогала известность, интервью с ней стоили денег. В 1993 году одна из газет организовала её поездку в Россию, и там она встретилась с Ивановым — на тот момент одиноким, бедным, опустившимся пенсионером.

Они встретились на Красной площади, обнялись, поцеловались. Вскоре обнаружилось, что говорить им не о чем. Жизнь у обоих оказалась пустой.