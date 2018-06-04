Народный календарь на 5 июня. Леонтий Конопляник спасет от болезни

Леонтий Конопляник спасал от болезней и подарил сборной России по футболу победу над чемпионами мира.

5 июня отмечается день Левона Огуречника, Леонтия Конопляника.

В старину, конопляное масло часто выручало деревенского жителя в период, когда оставалось мало продуктов, а новый урожай не вырос. Поэтому именно в этот период чаще питались и готовили еду на конопляном масле, так как оно считалось полезным для здоровья. Окуная хлеб в конопляное масло, крестьяне надеялись не дать подступить болезням.

Раньше коноплю растили и выращивали также, как и лен. Ведь грубые ткани ткали именно из конопляных волокон. Грубая ткань из конопли хранила овощи и зерно от тления, а также от замерзания. Поэтому конопляными тряпками укрывали в погребах картофель.

У наших предков повелась традиция сажать коноплю 5 июня, чтобы год был урожайным. Поэтому и сложилась пословица: «посеешь с крошечку, соберешь с лукошечку».

Также в этот день во многих губерниях сеяли и огурцы. Например, в Тульской, всегда прятали первый выросший огурец — считалось, что он охраняет весь урожай.

Также сложились и народные приметы. Например, «Тусклый Млечный путь — к сырой погоде». Или же: листья клевера сложили листья к земле — к дождю. Или: боярышник цветет обильно — к суровой зиме.

КСТАТИ

В этот день в 754 году толпой немецких варваров был убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций.

В 1916 году во время наступления на Тарнополь командующий Юго-Западным фронтом генерал А. А. Брусилов нанес главный удар в направлении Луцкар.

В 1954 году в столице открылся Московский театр эстрады.

В 1988 году начались праздничные богослужения по поводу празднования 1000-летия крещения на Руси. В 1991 году, в Осло, с речью выступил Нобелевский лауреат Михаил Горбачев

Этот день также запомнится тем, что в 1999 году сборная России одержала сенсационную победу над чемпионами мира по футболу — сборной Франции на стадионе «Стад де Франц» в Сен-Дени со счётом 3:2. Тогда газета «Спорт-Экспресс» предложила считать этот день «Днём Российского футбола». Хочется, чтобы накануне предстоящего Чемпионата мира по футболу нынешние футболисты сборной взяли пример с предшественником и не ударили в грязь лицом на престижных футбольных баталиях. По православному календарю в этот день именины отмечают Мария и Михаил. По католическому календарю в этот день именины празднуют Бонифаций, Валерия и Вальтер.

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