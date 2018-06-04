История этой старушки по-настоящему впечатляет абсурдностью своей развязки

Сначала Грустно.

В нашем доме живет преклонных лет женщина. Таисия Ивановна для всех соседей, а для меня просто баба Тая. Уж очень она мне напоминает мою любимую, к сожалению уже покойную бабушку. Баба Тая женщина одинокая и бездетная вдова, с кучей всяких возрастных заболеваний. Я с ней познакомилась, когда выходила из магазина и, видя женщину с трудом передвигающуюся, с палочкой и очень для нее тяжелой «авоськой» в руках, предложила донести ее сумку хоть–до–куда–нибудь. Я бы отнесла и в пределах района. Но, оказалось, что мы живем в одном доме, но в разных подъездах.

Пока тихонько шли, то разговорились, познакомились. Короче, довела я ее до квартиры, и не смогла я отказаться от домашних с вишней пирожков, зашла на чай. Вот с тех пор и дружим. Я когда иду за покупками сразу ей звоню узнать, не надо ли чего ей принести. Она сначала отказывалась, но поняв, что мне это совсем не тягость, с удовольствием эту помощь принимает (исключительно за ее деньги). Главное в этом процессе — мои ноги, и которые у нее сейчас плохо ходят.

Ее муж после гибели сына так и не оправился, и оставил ее совсем одну. Внуков ей нянчить не пришлось, за отсутствием таковых. И уйма «родственников», разбросанных по всей стране, которые не забыли про ее квартиру, и уже в полный рост точащих зубы на ее жилплощадь в самОй столице. Да, звонят ей иногда они на счет того, чтобы узнать как здоровье. Не откинула ли тетушка копыта? Грустно и гНусно все это… Вот такая вот «бочка дёгтя» в старости ее настигла.

Теперь смешно.

Думала я, думала… И пришла мне в голову светлая мысль, как этот дёготь обратить в мед. Уж как я бабу Таю уговаривала созвать ВСЕХ звонящих претендентов на ее «хату», по причине оглашения ее досрочного завещания, то это еще пару страниц текста. Да, напечатали мы ее завещание, нотариально его я заверила на работе, а дальше начался цирк.

Примчались почти все (12! человек), за исключением одного ленивого и парочки умных. Само оглашение привело в полный ступор 3/4 заявителей на все богатство. А текст был очень простым.

Приведу его в очень усеченном виде: «Завещаю все свое имущество ТОМУ, кто меня в старости будет поддерживать морально (без совместного проживания), не даст умереть от голода, а т.ж. мое лечение финансово оплачивать в пределах разумного. Все чеки на обеспечение моего содержания, для учета и калькуляции итоговой суммы возлагаю на своего душеприказчика (мое ФИО). Тому, кто не будет удостоен моих ожиданий и надежд, душеприказчик по чекам все возвратит в полном объеме»…

ВСЁ! Человек 5-6-ть сразу фыркнули и отчалили от этой лодки, ну а остальные начали «сражение» за квартиру в столице. Теперь баба Тая не знает нужды. Нет, НЕ в деньгах, т.к ей всего хватало и до этого. А в общении. Все наследнички звонят регулярно, но не узнать о ее «копытах», а хотя бы просто… говорят о погоде и природе.

Недавно на пять дней каникул заезжали племянник и племянница. Сейчас жизнь для бабы Таи заново началась. Пусть и таким путем. Единственное что она мне говорит: — А мне так неудобно…

PS: баба Тая, крепись, твоя квартира стоит кучу денег, так что пускай отрабатывают хотя бы морально.