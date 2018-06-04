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В Северном Тушине проведут интерактивную программу ко Дню России
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В Северном Тушине проведут интерактивную программу ко Дню России 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
В районе Северное Тушино в четверг, 14 июня, проведут интерактивную программу для детей и взрослых «Имя тебе — Россия», посвященную Дню России.
— Вся красота нашей страны, все ее разнообразие откроются посетителям мероприятия в интерактивном формате. Участников ждут виртуальные путешествия, в которых они повстречают интересных людей, писателей, выдающихся деятелей и простых обывателей, — рассказала организатор Татьяна Иванова.
Для гостей старше шести лет пройдет мастер-класс по изготовлению значка с флагом России. Для малышей организуют просмотр мультфильма «Горе — не беда». Также состоится викторина «Быль и небыль» сказочно-географической тематики.
Вход свободный. Начало в 12.30. Адрес проведения: улица Планерная, дом 7, корпус 1.
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