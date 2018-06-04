Три матери-одиночки восстали против брачного афериста

В сегодняшнем эфире ток-шоу «Пусть говорят» обсуждались истории сразу трех женщин. Матери-одиночки пострадали из-за действий брачного афериста. Первая героиня — Юлия Алексеева — рассказала телеведущему и гостям в студии, что с неким Михаилом познакомилась на сайте знакомств. Довольно быстро мужчина сделал избраннице предложение, но самое интересное началось после свадьбы. Примерный муж в одночасье превратился в домашнего тирана.

Юлия Алексеева познакомилась с мужчиной, который оказался брачным аферистом, на сайте знакомств/Фото: кадр из передачи

«Михаил казался просто идеальным, очень красиво ухаживал, говорил о детях. После свадьбы он настоял на том, чтобы я продала две свои квартиры и машину. Деньги ушли на покупку нового дома и ему лично. Когда я забеременела, он стал вести себя грубо. Однажды мы поехали в отпуск в Париж, и там он всячески издевался надо мной. Избивал, не давал общаться с родственниками, обещал убить, если я обращусь за помощью. Я была запугана и врала родителям, что все хорошо. В результате, когда мы были уже в Москве, я с трудом убежала от него», — рассказала Юлия, а ее мама добавила, что дочь действительно избивали. «Когда мы ее увидели, она была вся в синяках, он беременную девчонку избивал», — прокомментировала ситуацию родительница Алексеевой.

Угрозы со стороны мужчины не прекратились и после рождения дочери. Незадолго до расставания, девушка узнала, что ее благоверный соблазняет и других женщин с сайтов знакомств. Екатерина Моисеева , которая также появилась в студии, призналась, что Михаил и ей угрожал расправой.

Екатерина Моисеева также появилась в студии ток-шоу «Пусть говорят»/Фото: кадр из передачи

«Я, к счастью, ничего ему не отдавала и не переписывала на него. Но он мне систематически угрожал, запугивал всеми возможными способами. Он умеет оказывать сильное психологическое давление. Мне удалось вовремя уйти, и он переключился на Юлю», — заявила Екатерина.

В этой истории фигурировала и еще одна девушка. Правда, раскрывать личность она отказалась. По словам девушки, Михаил никогда не поднимал на нее руку, однако, узнав о беременности избранницы, резко перестал выходить на связь.

Третья героиня, пострадавшая от рук мошенника, раскрывать свою личность отказалась/Фото: кадр из передачи

Гости и эксперты в студии посоветовали героиням немедленно обратиться в полицию, чтобы как можно скорее привлечь мошенника к ответственности. Впрочем, среди собравшихся были и те, кто предположил, что никакого криминала в этих историях не было. Девушки лишь решили отомстить бросившему их мужчине, приукрасив события. Дабы доказать свою правоту, героини согласились на ДНК-экспертизу, которая должна будет доказать, что дети Екатерины и Юлии рождены от одного отца.