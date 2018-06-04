Ещё
Хайди Клум отпраздновала юбилей в компании возлюбленного, который младшее нее аж на 17 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хайди Клум отпраздновала юбилей в компании возлюбленного, который младшее нее аж на 17 лет 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Отношения Хайди и Тома начались в марте этого года. Сначала влюбленные устроили себе романтический ужин при свечах в модном голливудском ресторане Delilah, а пару недель спустя пришли вместе на шоу America’s Got Talent. Каулитц терпеливо ждал свою избранницу, а после окончания съемок нежно ее поцеловал.
Еще раз влюбленные подтвердили свои отношения, появившись вместе на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Клум и Каулитц буквально светились от счастья. А в минувшие выходные солист группы Tokio Hotel устроил для избранницы грандиозный праздник в честь 45-летия модели. Торжество состоялось в ресторане Via Veneto в Санта-Монике. Памятные фотографии тут же появились на странице Клум в соцсетях. «Ты делаешь меня такой счастливой!», — расчувствовалась Хайди в комментариях к публикации.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792478021706452876_446305980"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
До того как пасть в объятия молодого музыканта, модель три года встречалась с 31-летним галеристом Вито Шнабелем. Их отношения нельзя было назвать простыми: Вито постоянно изменял Хайди, а один раз его даже арестовали за хранение наркотиков. Неудивительно, что в конечном итоге супермодель с ним порвала.
Teleprogramma.pro: последние новости
Семейство готовится к пополнению: Дмитрий Тарасов отвез беременную супругу в роддом Три матери-одиночки восстали против брачного афериста Экстремал-парапланерист едва не погиб после очередного полета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»131
Звезда Playboy показала, какой была до операций
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»41
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение