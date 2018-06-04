Хайди Клум отпраздновала юбилей в компании возлюбленного, который младшее нее аж на 17 лет

Отношения Хайди и Тома начались в марте этого года. Сначала влюбленные устроили себе романтический ужин при свечах в модном голливудском ресторане Delilah, а пару недель спустя пришли вместе на шоу America’s Got Talent. Каулитц терпеливо ждал свою избранницу, а после окончания съемок нежно ее поцеловал.

Еще раз влюбленные подтвердили свои отношения, появившись вместе на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Клум и Каулитц буквально светились от счастья. А в минувшие выходные солист группы Tokio Hotel устроил для избранницы грандиозный праздник в честь 45-летия модели. Торжество состоялось в ресторане Via Veneto в Санта-Монике. Памятные фотографии тут же появились на странице Клум в соцсетях. «Ты делаешь меня такой счастливой!», — расчувствовалась Хайди в комментариях к публикации.

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До того как пасть в объятия молодого музыканта, модель три года встречалась с 31-летним галеристом Вито Шнабелем. Их отношения нельзя было назвать простыми: Вито постоянно изменял Хайди, а один раз его даже арестовали за хранение наркотиков. Неудивительно, что в конечном итоге супермодель с ним порвала.