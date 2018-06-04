Зачем невест стали переносить через порог

Во многих странах, в том числе в России, бытует традиция переносить невест через порог дома, где будут жить молодые.

Считается, что обычай уходит корнями в очень древние времена. Известно, что похожие традиции существовали практически у всех арийских народов. Помимо Европы, они практиковались в восточных и африканских странах. А вот объяснения их происхождения совершенно различны.

«Похищение» невесты

Самая распространённая версия связана с событием, известным как «похищение сабинянок». По преданию, Рим после его основания заселяли в основном одни мужчины. Тогда его основатель Ромул пригласил на пир обитающее по соседству племя сабинян.

Когда те явились, римляне похитили у них женщин. Уносили их на руках. Так что перенос невесты на руках через порог символизирует переход ее во власть мужа.

Связь с духами

Порог во многих культурах играл сакральную роль. В языческие времена люди верили, что под порогом дома обитают духи. Есть сведения о том, что в Древней Руси, да и в некоторых других странах под порогом дома или возле него хоронили прах усопших.

Именно поэтому на пороге совершались ритуальные жертвоприношения — животных приносили в жертву духам умерших предков, которые якобы защищали дом. После того как животное убивали, все входящие должны были переступать через окровавленный порог.

Кроме того, порог должен был препятствовать проникновению в жилище тёмных сил. Он обозначал границу между Явью — реальным миром, и Навью — миром потусторонним.

Порог в религии

Табу, связанные с порогом, встречаются даже в Ветхом Завете. В нём говорится, что при Иерусалимском храме были так называемые «стражи порога» — три жреца, которые следили за тем, чтобы посетители храма не наступали на порог. Если кто-то нарушал этот запрет, его избивали плетьми и палками.

Аналогичная традиция есть и в исламе. В мечетях у входа раньше приделывали брусья, вынуждавшие посетителей перешагивать через порог. Дома также нельзя было наступать на порог — считалось, что это сулит несчастье. Подобное табу существовало у персов, китайцев, монголов…

Значение порога на Руси

По-видимому, множество русских суеверий, связанных с порогом, возникли ещё в древнеславянские времена, но не исчезли с приходом христианства. Например, на пороге нельзя было сидеть холостякам — считалось, что тогда мужчина на всю жизнь останется неженатым. А беременная женщина, посидев на пороге, могла потерять ребенка.

И в наши дни многие верят, что нельзя передавать через порог деньги или какую-то вещь, разговаривать через порог. Есть также множество русских поговорок, связанных с порогом: «Вот тебе Бог, а вот тебе порог!», «Добрая слава до порога, а худая за порог», «Без Бога ни до порога», «Перейдешь порог — пройдешь и горы», «Ему доверия только до порога», «Честью величать, так на пороге встречать».

Порог в славянской свадебной традиции

Свадебный обряд на Руси вообще сопровождался множеством ритуалов и суеверий. После свадьбы жена обычно переходила жить в дом мужа, до этого для неё чужой и, наступив на порог, она могла обидеть обитавших под ним духов.

Поэтому молодой муж должен был взять её на руки и так перенести через порог. Таким образом она символически переступала границу между Явью и Навью и становилась в доме «своей».

Ещё бытовало поверье, что под порогом живет домовой. Считалось, что он будет хорошо относиться к новому члену семьи только, если тот войдет в дом не своими ногами. Вот и вносили невесту на руках.

Вариации обряда в других странах

В Швейцарии перед входом в дом невесту встречает кто-нибудь из старших родственниц жениха и трижды осыпает пшеницей — это символизирует будущее семейное счастье и продолжение рода. После этого жених берёт невесту на руки и переносит через порог.

В Греции невесту переносят через порог родители жениха. По поверью, если она дотронется до порога — случится беда, а семейная жизнь попросту не сложится.

В Китае невесту через порог переносит кто-то из пожилых родственниц жениха. При этом на порог кладут раскаленный и смоченный в уксусе нож.

В Индии невеста сама переступает порог, но так, чтобы его не задеть, и обязательно с правой ноги.

В Палестине невесту опять-таки переносит жених, причём она не должна коснуться порога даже подолом платья, иначе это будет дурным предзнаменованием.

В некоторых восточноафриканских племенах невеста сама переступает через порог, но перед входом в дом жених вручает ей мотыгу или другое орудие труда. Когда невеста делает первый шаг, ей дают отрез сукна. А когда она заходит внутрь, то ей дарят украшение. Таким образом её как бы «заманивают» в дом будущего мужа.