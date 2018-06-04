Если не знать меру: 5 жертв пластической хирургии 

Известная поговорка гласит: «в любви и на войне все средства хороши». Когда речь заходит о войне за красоту и молодость, мы тоже часто прибегаем ко всем известным и доступным способам их сохранения. Пока кто-то скупает сотый по счету крем из муцина улитки, другие пускают в ход более тяжелую артиллерию и отправляются к пластическим хирургам. Такой вариант быстрый и бесспорно действенный, но не у всех адептов пластической хирургии и инъекций получается вовремя остановиться. Если не знать меру: 5 жертв пластической хирургииДжоселин Вильденштейн Джоселин Вильденштейн удалось удачно выйти замуж за богача
Алека Вильденштейна, но последующая семейная жизнь не заладилась. Когда Джоселин
застукала мужа в постели с молодой любовницей, она решила бороться за свое
счастье и семью весьма необычным способом. Алек Вильденштейн славился своей любовь к охоте и диким
кошкам, поэтому Джоселин недолго думая легла под нож пластического хирурга,
чтобы добиться максимальной схожести с представителями семейства кошачьих. Мужа
удержать не удалось, как и превратиться в кошку. Алек ушел от жены к молодой
русской модели, а внешность Джоселин после многочисленных операций претерпела
катастрофические изменения. Сейчас сама Джоселин утверждает, что никогда не прибегала
к помощи хирургов и за её внешность в ответе её швейцарское происхождение и гены, но специалисты уверяют в обратном, уверяя, что «женщина-кошка» перенесла
не один десяток операций.
Джордан Джеймс Парк Если Джоселин Вильденштейн выбрала себе в качестве ориентира
кошек, то британец Джордан Джеймс Парк решился на схожесть с более человеческим образом. После
просмотра реалити-шоу «Семейство Кардашьян», Джордан понял к каким идеалам красоты
ему стоит стремиться и потратил почти 200 тысяч долларов, чтобы стать похожим
на Ким Кардашьян. Мужчина-Ким (прозвище Джордана в социальных сетях) приходит в клиники с фотографиями своего кумира и просит, чтобы пластические хирурги сделали
ему «как у Ким». С 19 лет, сейчас Джордану 25, он перенес множество операций и не собирается останавливаться но достигнутом.
Александр Шпак Бодибилдер и фитнес-тренер Александр Шпак в юности был недоволен своим незаурядным внешним видом. Он довольно рано пришел в спортивный
зал и занялся бодибилдингом, обзавелся внушительной мускулатурой, но все равно
считал себя крайне простым и неинтересным. Так в жизни Александра появились
пластические операции и прочие боди-модификации, которые принесли ему славу
фрика и помогли получить обширную известность в интернете. Сейчас Шпак известный
блогер с уклоном в здоровый образ жизни, его видео-рецепты с «магией масличка» собирают
миллионы просмотров, и подписчиков явно не отталкивает далекий от привычных стандартов внешний вид Александра.
Дженис Дикинсон Самопровозглашённая супермодель Дженис Дикинсон всегда отличалась
упорством и нескончаемой тягой к самосовершенствованию. Эти её качества
сказались на карьере Дженис, которая из простой девчонки из неблагополучной
семьи из Бруклина превратилась в одну из самых востребованных моделей 80-х. В последующем, с таким же упорством Дикинсон начала перекраивать себя в погоне за вечной молодостью, и от былой красоты Дженис, которая принесла ей модельную
славу, не осталось и следа. Дженис перенесла множество операций и продолжает злоупотреблять
инъекциями ботокса, не в состоянии остановиться. По мнению психологов, корень
проблемы растет из детства модели. Её отец в запале часто говорил Дженис, что она никогда ничего не добьется. Поэтому Дикинсон изначально так ударно поработала
на благо своей карьеры, а теперь изменяет себя, ведь считает, что продолжает
стремиться к совершенству.
Кэтрин Зета-Джонс Зависимость от инъекций ботокса часто приравнивают к наркомании, от которой страдает множество современных знаменитостей. Например,
Кэтрин Зета-Джонс и её пристрастие к ботоксу часто становятся причиной для недовольства у фанатов актрисы. Хоть она и уверяет, что никогда в жизни не прибегала
к помощи врачей и вся её красота досталась ей от природы, поклонники уверены,
что именно из-за постоянных уколов лицо Кэтрин превратилось в неподвижную вечно
молодую маску.
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