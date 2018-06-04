Если не знать меру: 5 жертв пластической хирургии

Известная поговорка гласит: «в любви и на войне все средства хороши». Когда речь заходит о войне за красоту и молодость, мы тоже часто прибегаем ко всем известным и доступным способам их сохранения. Пока кто-то скупает сотый по счету крем из муцина улитки, другие пускают в ход более тяжелую артиллерию и отправляются к пластическим хирургам. Такой вариант быстрый и бесспорно действенный, но не у всех адептов пластической хирургии и инъекций получается вовремя остановиться. Если не знать меру: 5 жертв пластической хирургииДжоселин Вильденштейн Джоселин Вильденштейн удалось удачно выйти замуж за богача

Алека Вильденштейна, но последующая семейная жизнь не заладилась. Когда Джоселин

застукала мужа в постели с молодой любовницей, она решила бороться за свое

счастье и семью весьма необычным способом. Алек Вильденштейн славился своей любовь к охоте и диким

кошкам, поэтому Джоселин недолго думая легла под нож пластического хирурга,

чтобы добиться максимальной схожести с представителями семейства кошачьих. Мужа

удержать не удалось, как и превратиться в кошку. Алек ушел от жены к молодой

русской модели, а внешность Джоселин после многочисленных операций претерпела

катастрофические изменения. Сейчас сама Джоселин утверждает, что никогда не прибегала

к помощи хирургов и за её внешность в ответе её швейцарское происхождение и гены, но специалисты уверяют в обратном, уверяя, что «женщина-кошка» перенесла

не один десяток операций.

Джордан Джеймс Парк Если Джоселин Вильденштейн выбрала себе в качестве ориентира

кошек, то британец Джордан Джеймс Парк решился на схожесть с более человеческим образом. После

просмотра реалити-шоу «Семейство Кардашьян», Джордан понял к каким идеалам красоты

ему стоит стремиться и потратил почти 200 тысяч долларов, чтобы стать похожим

на Ким Кардашьян . Мужчина-Ким (прозвище Джордана в социальных сетях) приходит в клиники с фотографиями своего кумира и просит, чтобы пластические хирурги сделали

ему «как у Ким». С 19 лет, сейчас Джордану 25, он перенес множество операций и не собирается останавливаться но достигнутом.

Александр Шпак Бодибилдер и фитнес-тренер Александр Шпак в юности был недоволен своим незаурядным внешним видом. Он довольно рано пришел в спортивный

зал и занялся бодибилдингом, обзавелся внушительной мускулатурой, но все равно

считал себя крайне простым и неинтересным. Так в жизни Александра появились

пластические операции и прочие боди-модификации, которые принесли ему славу

фрика и помогли получить обширную известность в интернете. Сейчас Шпак известный

блогер с уклоном в здоровый образ жизни, его видео-рецепты с «магией масличка» собирают

миллионы просмотров, и подписчиков явно не отталкивает далекий от привычных стандартов внешний вид Александра.

Дженис Дикинсон Самопровозглашённая супермодель Дженис Дикинсон всегда отличалась

упорством и нескончаемой тягой к самосовершенствованию. Эти её качества

сказались на карьере Дженис, которая из простой девчонки из неблагополучной

семьи из Бруклина превратилась в одну из самых востребованных моделей 80-х. В последующем, с таким же упорством Дикинсон начала перекраивать себя в погоне за вечной молодостью, и от былой красоты Дженис, которая принесла ей модельную

славу, не осталось и следа. Дженис перенесла множество операций и продолжает злоупотреблять

инъекциями ботокса, не в состоянии остановиться. По мнению психологов, корень

проблемы растет из детства модели. Её отец в запале часто говорил Дженис, что она никогда ничего не добьется. Поэтому Дикинсон изначально так ударно поработала

на благо своей карьеры, а теперь изменяет себя, ведь считает, что продолжает

стремиться к совершенству.

Кэтрин Зета-Джонс Зависимость от инъекций ботокса часто приравнивают к наркомании, от которой страдает множество современных знаменитостей. Например,

Кэтрин Зета-Джонс и её пристрастие к ботоксу часто становятся причиной для недовольства у фанатов актрисы. Хоть она и уверяет, что никогда в жизни не прибегала

к помощи врачей и вся её красота досталась ей от природы, поклонники уверены,

что именно из-за постоянных уколов лицо Кэтрин превратилось в неподвижную вечно

молодую маску.

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