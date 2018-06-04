Что такое хорошая репутация и важна ли она для девушки?

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Была у нас в школе одна потрясающая «звездная» личность, о которой мог не слышать только какой-нибудь неопытный младший школьник. Эта сердобольная девица помогала практически всем нуждающимся мальчикам взрослеть — естественно, что очереди из тех, кому крайне «по нужде», собирались немалые. Такая популярность у противоположного пола многим школьницам помладше кружила голову. Стоит ли говорить, что некоторые хотели эту «звездность» подхватить, другие просто маячили в ближайшем окружении, чтобы довольствоваться крошками достающегося «соблазнительнице» внимания.

Девочкой этой действительно восхищались, но граничило это восхищение с благодарностью за возможность стать мужчиной пораньше. Я не могу припомнить время, когда бы ею по-настоящему и надолго увлекались парни, как это розово-зефирно должно быть в юношеские годы. Вместо стихов и записок в самолетиках ей доставались пошловатые, пронизанные откровенными намеками валентинки, вместо помощи с домашкой и внезапного мороженого — очередные приглашения на сомнительные домашние тусовки. Некоторые считают, что просто не стоит гадить там, где ты ешь, но так ли это на самом деле?

Что такое хорошая репутация и важна ли она для девушки?Диана Ярошенко

Секс в большом городе

Целый срез современного поколения женщин повзрослел на культе «Секса в большом городе» и «Основного инстинкта». Ощущения свободы, финансовой независимости и неприкрытой власти над мужчинами стали первыми происками наступательной тактики феминизма. Дилемма о том, может ли женщина быть настолько раскрепощена в современных рамках или нет, это вопрос уже на самом деле второй. А первостепенным должно стать полное отсечение эмоциональной стороны в этой пропаганде свободы.

Разве что только одна мадам из этой великолепной четверки странным образом верит в любовь, но наивно ошибается в общении с мужчинами — настолько нелепо, что отбивает всякое желание верить в существование принца на белом животном.

Молодое поколение с гибкими неопытными умами анализирует увиденное через собственные фильтры адекватности. Вкусная картинка итоговых сцен фактически дает зеленый свет совершению подобных же безумств в жизни: действуй, дорогая, хеппи-энд все равно тебе гарантирован. Но за кадром остаются настоящие женские эмоции, негативно окрашенные, обидные и болезненные: разочарование, ошибки выбора, сожаления о ночи с мужчиной, которого хочется забыть. Но выдавленную зубную пасту обратно в тюбик всунуть практически невозможно!

Что такое хорошая репутация и важна ли она для девушки?Диана Ярошенко

Все дело в гормонах

Попытка вести такую же свободную интимную жизнь, как позволяют себе носители Y-хромосомы, чаще всего у молодых барышень приводит к разрушению самооценки, которая мокрым пятном растечется по асфальту. Философствовать можно сколько угодно, но природу гормонов и причины их концентрации в определенные моменты жизни контролировать невозможно, как, впрочем, и пытаться с этой самой природой спорить, раздавая себя мужчинам направо и налево.

В то время как у женщин вспышки привязанности, вызванные концентрацией окситоцина, наблюдаются сразу же после первой бурно проведенной ночи, даже если партнера она знает пару часов от силы.

Самое ужасное, что этот гормон влияет на разницу восприятия одной и той же ситуации, формируя у мужчины и женщины диаметрально противоположные ожидания. Женщины зачастую идут на сближение, чтобы угодить мужским амбициям, а после оказываются у сломанного моста, так и не перейдя на другой берег. По факту и не придраться к «товарищу» никак: он гарантий под соусом обещаний не давал, а вот то, что ожидания женские не оправдал, как говорится, сорри, бывает, не его геморрой. Вот и кружится девушка пчелкой, перелетая от одного цветка к другому в надеждах да в розовых очках, каждый раз разочаровываясь и теряя по капле своего достоинства.

Что такое хорошая репутация и важна ли она для девушки?Диана Ярошенко

Не качество, а количество?

Естественно, что есть хор кричащих, что на данный момент, вот на конкретный день собственной жизни, серьезность их не интересует. Нахлебались, мол, они этих глубоких отношений вдоволь, что аж через край, а потому сейчас развлекаются — для души и для здоровья. Что ж, в определенном возрасте, когда только вырвался из оков разрушительного брака, дети подросли, а физического счастья от общения с мужчинами по факту и не видел, действительно, такая ситуация может случиться и быть потенциально возможной. Но странным образом о подобных «привилегиях» кричат излишне молодые дамы, требующие уважения их интимных свобод и разгульной дегустации каждого мимо проходящего.

В то же время глядишь на мужчин, которые сами не прочь развлекаться без усилий и обязательств. Попробуй горделиво сообщи ему, что будет он стописятпятый, он от услышанного очень долго отходить будет. А заодно тридцать раз подумает, стоите ли вы серьезных отношений и что с вами не так, если через вас не то что вся футбольная команда прошла — скорее, вся рота солдат!

Что такое хорошая репутация и важна ли она для девушки?Диана Ярошенко

А в условиях российской действительности с осуждающим обществом и мужчинами, на самом деле вовсе не готовыми к такой интимной демократии, выбирать путь, портящий девичью репутацию, и вовсе кощунственно. И дело даже не в том, что вы развлекаетесь и скрываете романы, — кто в жизни хоть раз не ошибался! Дело в другом. Например, остаетесь ли вы в ладу с собой после таких оплошностей, готовы ли в подушку слезы лить из-за разбитых ожиданий и разрушенных надежд, не чувствуете ли себя раздавленной или использованной после секса без обязательств, если на самом деле мечтаете не о свободе, а о крепкой счастливой семье? Ориентируйтесь на ваши личные авторитеты, на тех, кто бережно хранит свою репутацию, которая действительно является поводом для гордости. Сложно себе представить Кейт Миддлтон , прошедшую через десятки рук, которую бы с удовольствием приняла как родную королевская семья. Мы все стоим именно столько, насколько себя ценим!

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