Очень трогательная и забавная история о связи поколений и семейных ценностях

Моему сыну настолько не понравился в первый день мой родной город, что возле фонтана у театра, он сказал:

— Папа, а давай тоже что-то бросим в воду? Я протянул монетку, на что мой циничный пацанчик ответил:

— Монетка не подойдет, папа, а что обычно бросают, чтобы никогда уже сюда не вернуться…?

С этим его настроением мы и начали с посещения картинной галереи. К концу любования обнаженной натурой 18-го века, сын заметно повеселел и оживился. Я ждал его у подножия центральной лестницы, Юрка бросал последние взгляды на красоты интерьера и вот уже было собрался спускаться, но оступился и посыпался вниз как коляска с Потемкинской лестницы.

Слава Богу, все обошлось легкими ссадинами и синяками, но пока он катился, я с перепугу моментально вспомнил давнее происшествие: Я — первоклассник, уныло тащусь за своим отцом и волоку по полу ранец. Подхожу к этой же (черт ее побери!) лестнице… наступаю на шлейки своего портфеля и с грохотом лечу вниз… Тогда мне повезло меньше: я разбил нос, порвал губу, одним словом всю картинную галерею утопил в крови, папа даже скорую вызывал…

… Мой страдающий сынок докатился, встал и неудачно попытался не заплакать. К нам подскочила смотрительница — низенькая горбатая старушка на длинных ножках. Она, заламывая ручки начала причитать над моим отбитым ребенком, параллельно костеря меня:

— Что за отец такой, сам спокойно спустился, а ребенок лети как хочешь!!? Эта лестница очень коварная, дети с нее часто падают. Тут лет сорок назад упал мальчик и очень сильно разбился… Чуть вообще не погиб, руки-ноги себе переломал, столько крови было… Отец его в нашем музее проектировал новую крышу, отвлекся на секунду и чуть сына не лишился… Нельзя так, мужчина, за ребенком смотреть нужно.

Эту бабушку я, конечно, не вспомнил, но еле удержался, чтобы не зарыдать вместе со своим сыном… Хорошая все-таки вещь — каникулы, куда вздумается, туда и поехал. Из картинной галереи мы отправились на могилку к моему папе.