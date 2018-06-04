Ещё
Очень трогательная и забавная история о связи поколений и семейных ценностях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очень трогательная и забавная история о связи поколений и семейных ценностях 

Карельские вести 1 час назад
Моему сыну настолько не понравился в первый день мой родной город, что возле фонтана у театра, он сказал:
— Папа, а давай тоже что-то бросим в воду? Я протянул монетку, на что мой циничный пацанчик ответил:
— Монетка не подойдет, папа, а что обычно бросают, чтобы никогда уже сюда не вернуться…?
С этим его настроением мы и начали с посещения картинной галереи. К концу любования обнаженной натурой 18-го века, сын заметно повеселел и оживился. Я ждал его у подножия центральной лестницы, Юрка бросал последние взгляды на красоты интерьера и вот уже было собрался спускаться, но оступился и посыпался вниз как коляска с Потемкинской лестницы.
Слава Богу, все обошлось легкими ссадинами и синяками, но пока он катился, я с перепугу моментально вспомнил давнее происшествие: Я — первоклассник, уныло тащусь за своим отцом и волоку по полу ранец. Подхожу к этой же (черт ее побери!) лестнице… наступаю на шлейки своего портфеля и с грохотом лечу вниз… Тогда мне повезло меньше: я разбил нос, порвал губу, одним словом всю картинную галерею утопил в крови, папа даже скорую вызывал…
… Мой страдающий сынок докатился, встал и неудачно попытался не заплакать. К нам подскочила смотрительница — низенькая горбатая старушка на длинных ножках. Она, заламывая ручки начала причитать над моим отбитым ребенком, параллельно костеря меня:
— Что за отец такой, сам спокойно спустился, а ребенок лети как хочешь!!? Эта лестница очень коварная, дети с нее часто падают. Тут лет сорок назад упал мальчик и очень сильно разбился… Чуть вообще не погиб, руки-ноги себе переломал, столько крови было… Отец его в нашем музее проектировал новую крышу, отвлекся на секунду и чуть сына не лишился… Нельзя так, мужчина, за ребенком смотреть нужно.
Эту бабушку я, конечно, не вспомнил, но еле удержался, чтобы не зарыдать вместе со своим сыном… Хорошая все-таки вещь — каникулы, куда вздумается, туда и поехал. Из картинной галереи мы отправились на могилку к моему папе.
Карельские вести: последние новости
Старушка звонит в больницу для новостей о пациенте, но правда шокирует! Женщина пыталась исправить язык своих попугаев, но не ожидала такого результата! История этой старушки по-настоящему впечатляет абсурдностью своей развязки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций4
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»137
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение