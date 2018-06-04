Старушка звонит в больницу для новостей о пациенте, но правда шокирует!

Милая старушка позвонила в больницу Святого Иосифа. Она робко спросила: «Можно ли поговорить с кем-то, кто может сказать мне, как дела у пациента?»

«Я могу, — ответил оператор, — какой номер комнаты?»

Старушка слабым голосом сказала: «Норма Финдли, комната 302»

«Подождите минутку, пока я проверяю», — сказал оператор.

Через несколько минут оператор вернулся к телефону и сказал: «О, у меня есть хорошие новости, ее медсестра только что сказала мне, что Норма чувствует себя очень хорошо. Ее кровяное давление в порядке, анализ крови только что вернулся в норму, и ее врач, Доктор Коэн, назначил ее на выписку во вторник»

«О, спасибо. Это замечательно! Я так волновалась! Благословит вас Бог!» — воскликнула старушка, облегченно.

«Пожалуйста, она ваша дочь?» — спросил оператор.

Бабушка сказала: «Нет, это я Норма из комнаты 302. Никто просто не говорит мне ничего!»