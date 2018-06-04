Павел Прилучный помирился с женой

Поклонники Павла Прилучного Агаты Муцениеце гадают: супруги поссорились из-за измены главы семьи, его ревности к жене или крупной бытовой ссоры. Или просто накопилось слишком много претензий друг к другу и сдали нервы? Летом у пары 7-я годовщина свадьбы, поэтому слова Агаты (кстати, по паспорту она Прилучная) о временной «паузе» в браке прозвучали, как гром среди ясного неба. Тем более у пары двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.

Но похоже «лед тронулся». Во-первых, мы заметили одну пикантную деталь. Перед отъездом Агаты на отдых к маме в Ригу, она сняла дома «рекламный сюжет» для сторис (10-секундный видеоролик). И мы заметили, как на «заднем фоне» в сюжете в доме появился мужчина, чья фигура подозрительно похожа на актера Прилучного. Во-вторых, сегодня Агата и Павел вновь подписались друг на друга в социальных сетях (сразу после ссоры супруги «разрывали дружбу» в инстаграме). В-третьих, слишком много в светских кругах предположений, что это пиар-расставание ради новых подписчиков и развития видеоблога Агаты.

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Мы надеемся, что супруги начали диалог ради детей (Тимофей и Мия не должны пострадать из-за излишней эмоциональности), и верим, что в итоге наладят отношения. Главное — пара помирилась!

Напомним, что ссоры в семьей Прилучных — обычное дело, так как оба слишком эмоциональны. За ними всегда следовало примирение. «Ему будет спокойно, если меня никто, кроме него, не увидит или я буду ходить в закрытой одежде. В этом смысле Паше тяжело, но он знал, кого берет в жены. Я всегда боролась за самодостаточность, мне важно самой зарабатывать. Хотя у нас с мужем все общее, мне приятно самой покупать подарки детям, Паше», — рассказывала Teleprogramma.pro в интервью Агата о муже.

"Паша — надежный, любящий и серьзный", — ни раз утверждала Агата. Она его всегда оправдывала: «У Паши разное настроение бывает. А я себе дала установку: что бы со мной ни произошло в жизни, я всегда буду находить возможность радоваться. Пытаюсь негатив воспринимать как опыт, который нужен для того, чтобы потом оценить по достоинству все хорошее, что к тебе придет. Стараюсь в эту же колею Пашу затянуть. Да он и сам достаточно позитивный человек…»

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