«Половая сегрегация»: как график работы суда чуть не расколол целый город

Не нарушает ли местная Фемида равноправие полов? Оказалось, все по закону. Судебные работники всего лишь решили соблюсти нормы трудового кодекса о сокращенном рабочем дне для женщин. Наталья Бандурина расскажет подробнее.

Объявление на дверях Елизовского районного суда Камчатки чуть не развязало новую войну полов. «Дискриминация!»— кричали женщины со страниц соцсетей. Мужчины посмеивались — мол, вам в храм фемиды вход ограничен — по выходным только до часа дня.

«Бывают в бане женское и мужское отделения, туалеты бывают женские и мужские, но вот чтобы прием в суде женщин и мужчин велся по пятницам раздельно — это явная сегрегация» — говорят люди в комментариях.

Как потом выяснилось, послание трактовали неправильно, а ущемлять интересы слабого пола никто не хотел. Наоборот— основная цель этого объявления сводилась к демонстрации знания трудового кодекса. Иными словами, женщин, по закону, с работы нужно отпускать раньше, чем мужчин.

У нас по трудовому кодексу мужчины работают 40 часов, а женщины 36 — а кто уж там как потом формирует график — это каждый по-своему делает — объясняет Ирина Кандаурова, заместитель министра социального развития и труда Камчатского края:

Такие нормы распространяются на территории Крайнего севера. И если одни дамы только радуются этому, то другие представительницы прекрасной половины человечества недовольны. Из-за укороченного дня невозможно подать документы, к примеру, поскольку в суде остаются только мужчины, а они досматривать права не имеют.

На той же Камчатке эту проблему решили в местном МФЦ, там женщинам разделили день на смены, в итоге никто закон не нарушает и довольны все — и посетители и сотрудники. В Елизовском суде, график работы менять не стали. Даже после просьб и жалоб местных жителей. Видимо, там явно не хватает сотрудников женского пола. А закон уважать надо, тем более, если это место, где вершится правосудие.