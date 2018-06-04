МИД РФ возмутился депортацией российского ребенка из Лондона

Российские дипломаты назвали вопиющим инцидент с задержанием на 12 часов и последующей депортацией из Великобритании прилетевшего в Лондон 14-летнего мальчика. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства

«Британские пограничные власти наделены полномочиями принимать решения о въезде в страну иностранных граждан на месте. Однако случай фактической депортации 14-летнего ребенка из пункта въезда обратно в Россию, без допуска в Великобританию, считаем вопиющим», — подчеркнул представитель российского МИДа.

В ведомстве указали, что ребенок имел действующую визу, соответствующую цели поездки, оформленное согласие родителей на его следование без сопровождения, но британская визовая служба все равно указала на то, что он летел один.

В МИДе назвали решение пограничников вернуть мальчика обратно из-за «отсутствия уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании» надуманным и потребовали прекратить дискриминационную практику в отношении российских граждан в британских аэропортах.

На прошлой неделе посольство России в Лондоне рассказало, что ребенка во время задержания поместили в изолированную комнату, отобрали личные вещи, в том числе средства связи и трижды по 40 минут допрашивали его без присутствия взрослых. Родителям о местонахождении мальчика рассказали только через девять часов.

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