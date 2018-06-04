«Шельмование» и другие самые страшные унижения для мужчин на Руси

Средние века славились своими суровыми наказаниями. При этом, одни наказания лишали жизни, другие — делали человека калекой, третьи — лишали чести. И еще вопрос, какие кары были для наших предков страшнее.

Сильный пол Речь, разумеется, о мужчинах. Женщины в силу того, что жили, по большей части, затворницами, публичным наказаниям подвергались намного реже мужчин. И в силу тех же причин любое наказание для женщины было унизительным и позорным.

Какие же наказания для мужчин были самыми унизительными?

Телесные наказания

Во всех культурах мира телесные наказания бытовали (а в иных и бытуют до сих пор) с незапамятных времен, и всюду они считаются не только болезненными, но и крайне унизительными.

В России до XVIII столетия подвергнуть телесному наказанию могли человека любого сословия. Бояр били кнутом прилюдно так же как и людей простого звания, все зависело от воли царя, перед которым все были в равной степени холопы — и знать и крестьяне. При этом если человеку наносили удары по телу, прикрытому одеждой, то урона чести в этом не было никакого, так, отеческое вразумление. А вот обнажение хоть на городской площади, хоть в застенке, бесчестило человека. Речь, разумеется, о людях дворянского и боярского сословия, поскольку у простого («подлого») народа никакой чести не было по определению.

Телесные наказания могли производиться публично, на торговой площади. Тогда они так и назывались — «торговая казнь». Наказание кнутом иной раз означало смертную казнь, настолько тяжелыми и калечащими были удары кнутобойца. Наказание плетьми или розгами было легче, здесь речь шла, как правило, именно о публичном унижении человека.

Телесные наказания для дворян были отменены Екатериной II.

Лишение бороды

Одно из самых страшных действий против русского человека, безусловно, лишающего его чести, было выдирание или отрезание у него бороды.

Судебные кодексы первых русских князей, называемые «Правды», предусматривают очень суровое наказание за покушение на бороду. При Ярославе Мудром за это полагался штраф в 12 гривен. Такой же, как за удар, нанесенный батогом, чашей или тыльной стороной оружия. Как видим, речь идет не о серьезных увечьях, а именно об унижении, нанесении урона чести. Согласно «Псковскому судебнику» XIV века за ущерб, нанесенный бороде, полагался штраф 2 рубля, в то время, как за убийство человека — 1 рубль.

Не зря бытовала поговорка «Режь наши головы, не тронь наши бороды», в том именно смысле, что честь дороже жизни. [С-BLOCK]

Не случайно царь Иван Грозный , обожавший издеваться над знатным боярством, практиковал такой способ «отеческого поучения» подданных, как таскание за бороду. При нем же был в ходу и такой способ экзекуции: провинившемуся выдергивали бороду волосок за волоском. Длилось это иногда часами, человек испытывал при этом не столько физические, сколько нравственные страдания.

Весьма унижающим актом было и плюнуть кому-либо в бороду. Такое применялось, по большей чести, в частных стычках. После плевка следовал удар во всю силушку, поскольку только таким образом можно было смыть оскорбление. Стерпевший плевок лишался чести и всякого уважения.

Если так тяжело переносилось одно лишь покушение на целостность и красоту бороды, то каково же было русскому мужчине ее лишиться? Неудивительно, что требование Петра сбривать бороды вызвало настоящий шок в русском обществе. Это воспринимали, как настоящую кару. Многие предпочитали платить немаленькую «бородовую пошлину», лишь бы не лишиться этого символа мужской чести.

Калечащие казни

До конца XIX столетия в России были распространены унизительные калечащие казни, навсегда лишающие человека уважения в порядочном обществе. Это рвание ноздрей и клеймение.

Первоначально ноздри рвали в наказание за курение, но впоследствии сделали эту процедуру общей для всех каторжников-реци

дивистов. Рваные ноздри лучше любого документа сообщали о статусе человека. То же касается и клеймения. Осужденному на каторгу человеку выжигали на лбу букву «В», а на щеках «О» и «Р», что означало «вор». Такое «украшение» на лице навеки позорило человека и выводило его из круга порядочных людей.

При этом, женщин, даже осужденных на каторжные работы, клеймению не подвергали.

Позорящие казни

Специальные процедуры, направленные на публичное унижение, стали применять к дворянам с XVIII столетия, то есть, с тех пор, как появилось осознание того, что с дворянством нельзя поступать так же, как с прочим народом.

Осужденного привозили на специальных «позорных» черных дрогах к позорному столбу, ставили рядом со столбом на колени. После этого палач преломлял над его головой шпагу, лишая, тем самым, дворянской чести. При этом, в зависимости от приговора, перед тем, как сломать шпагу, палач мог ударить коленопреклоненн

ого преступника по лицу. [С-BLOCK]

При Петре I бытовало «шельмование» — «тяжелое чести нарушение, которого имя на виселице прибито, и шпага его от палача переломлена, и вором (шельм) объявлен будет».

После этого осужденный, как правило, отправлялся на каторгу. Подобные казни были совершены над декабристами, Чернышевским и т.п.

Публику попроще тоже могли наказать позором, заковав в кандалы или в колодки, и выставив на всеобщее обозрение. Колодки для этих целей были в каждой деревне и хранились у церковного сторожа. Бражников, картежников, непослушных слуг и других мелких преступников могли выставить в таком виде в зависимости от тяжести правонарушения на несколько часов или на сутки.