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Дженна Деван показала подтянутую фигуру в джинсовом комбинезоне
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Дженна Деван показала подтянутую фигуру в джинсовом комбинезоне 

Журнал ОК! 1 час назад
Фигуре Дженны Деван можно только позавидовать! И это понятно, ведь она — профессиональная танцовщица. Папарацци запечатлели Дженну во время прогулки с отцом.
Артистка надела мнималистичный джинсовый комбинезон с открытыми плечами, который выигрышно подчеркивал её атлетичную фигуру. Деван дополнила образ бежевыми босоножками с лентами и сумкой-шоппером.
Jenna Dewan | Out and About [03.06.2018] #jennadewan #fashion #actresses
A post shared by Celebs Daily HQ (@celebritiesdailyhq) on  Jun 4, 2018 at 9:21am PDT  Напомним, ранее Дженна дала интервью, в котором рассказала, как изменилась её жизнь после развода.
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