Дженна Деван показала подтянутую фигуру в джинсовом комбинезоне

Фигуре Дженны Деван можно только позавидовать! И это понятно, ведь она — профессиональная танцовщица. Папарацци запечатлели Дженну во время прогулки с отцом.

Артистка надела мнималистичный джинсовый комбинезон с открытыми плечами, который выигрышно подчеркивал её атлетичную фигуру. Деван дополнила образ бежевыми босоножками с лентами и сумкой-шоппером.

Jenna Dewan | Out and About [03.06.2018] #jennadewan #fashion #actresses

Напомним, ранее Дженна дала интервью, в котором рассказала, как изменилась её жизнь после развода.