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Месси: «Я большой любитель животных»
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Месси: «Я большой любитель животных» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сфотографировался для обложки журнала Paper с козлом в качестве аллюзии на свой статус в мировом футболе («a goat» в переводе с английского означает «козел», но акроним «G. O. A. T.» — «Greatest Of All Time» переводится как «лучший в истории». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» при этом поведал о своей любви к животным.
«Я большой любитель животных. Я рос рядом с ними, они многому меня научили.
Сейчас в моей семье живет пес по кличке Халк. Он просто настоящий член нашей семьи, мы его таковым считаем. Мои дети многому у него учатся.
Любовь, которую он демонстрирует по отношению к моим детям, а они — по отношению к нему, — это постоянная величина», — цитирует Месси Paper.
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