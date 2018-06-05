Доула — кто она?

Кто такая доула?

Доула — это не имя доброй пухлой американской домохозяйки. Это — современная профессия, которая достаточно недавно появилась в России, но уже прижилась в ряде других стран. Задача доулы, которая чаще всего тоже является мамой, — постараться, чтобы роды для ее клиентки прошли комфортно. Она помогает женщине пережить столь важное событие в ее жизни, является посредником между роженицей и медперсоналом, поддерживает и заботится о женщине. Именно доула расшифровывает медицинский жаргон, объясняет, чего хотят акушерки, обеспечивает эмоциональную поддержку и в случае необходимости заглаживает возникающие конфликты. Зачастую именно доула остается единственным спокойным человеком в родовом зале, так как роженицы, естественно, могут запаниковать, а врачи славятся своим специфическим юмором и иногда нетерпеливостью по отношению к своим пациентам. Эта «боевая подруга» остается со своей клиенткой на протяжении всех родов и даже после них, помогая наладить контакт с малышом и научиться за ним ухаживать.

В переводе с греческого «доула» означает «рабыня». Сам термин появился в 1969 году, благодаря антропологу Дане Рафаэль. Она обратила внимание, что в каждом традиционном сообществе были женщины, которые, являясь опытными матерями, оказывали поддержку другим роженицам. Вспомните, например, русских повитух, без сопровождения которых не проходили ни одни роды. Сейчас общество почему-то любит возвращаться, что называется, к истокам, и доулы стали частью этой ретроспективы. Главный принцип их работы — безоценочность: доула не руководит, не настаивает, не учит и не контролирует, а только оказывает всяческую поддержку, как надежный, но вместе с тем опытный партнер по родам.

Позаботится обо всем

Если у вас высохнут губы, она даст воды, если вы захотите в душ — она настроит воду. Кратко работу помощницы можно описать так. А вот, что конкретно входит в обязанности доулы:

Защита интересов роженицы. Что бы ни произошло, она всегда принимает сторону беременной женщины.

Решение всех возникающих вопросов с медицинскими работниками, предоставление роженице возможности сосредоточиться исключительно на родах. Если заранее оформить доверенность, то доула даже официально может представлять интересы клиентки, то есть подписывать все необходимые бумаги — это может быть согласие на обезболивание, хирургическое вмешательство и так далее.

Обеспечение всесторонней поддержки клиентки.

Применение приемов релаксации — доула в совершенстве владеет обезболивающим массажем, расслабляющими техниками, ароматерапией и всеми возможными «штучками», чтобы облегчить участь роженицы. Сюда же входит техника правильного дыхания в родах, о которой доула также вовремя напомнит своей клиентке.

Помощь в выборе удобного положения для роженицы. Выполнение всех условий для комфорта будущей мамы.

По желанию новоиспеченной мамы доула может сделать фото заветной первой встречи с новорожденным.

При этом доула вовсе не претендует на роль партнера по родам — по желанию будущая мама может рожать вместе с супругом и в ее присутствии. Тогда по сути оба будут выполнять одни и те же функции, только доула будет делать это со знанием дела, помогая обоим родителям (все-таки будущим папам тоже порой требуется психологическая поддержка).

Кроме того, есть разные виды доул, которые, в зависимости от своей специализации, выполняют разные функции:

Предродовая доула работает ради поддержки женщин во время беременности. Именно она всегда готова ответить на любые вопросы, при необходимости сходить вместе с будущей мамой на УЗИ, рассказывать о том, как именно проходят роды. Вместе с клиенткой они составляют так называемый план родов. Так будущая мама определяется, как и где она хотела бы рожать, и что для этого необходимо, как правильно поговорить с врачом и как следует себя вести на каждом этапе появления малыша на свет.

Доула при родах проходит со своей клиенткой путь от первых схваток до первого прикладывания младенца к груди. Как правило, она приезжает к будущей маме домой при первых признаках родовой деятельности, вместе они отправляются в роддом и поступают в родовое отделение. На протяжении всего процесса доула находится рядом, подсказывает правильное дыхание, объясняет каждый шаг медперсонала и так далее. Помощница будет присутствовать в роддоме, даже если появление малыша на свет растянется на сутки.

Послеродовая доула помогает решить вопросы уже после рождения ребенка: они могут быть связаны с грудным вскармливанием, послеродовой депрессией, восстановлением после родов и так далее. Специалист в этом случае может помочь не только новоиспеченной маме, но и ее близким, так как появление дома малыша — стресс для всей семьи.

Сами врачи уже перестали скептически смотреть на присутствие постороннего человека в родовом зале и привыкли к доулам, по крайней мере, в больших городах. Они подтверждают положительное влияние компетентной помощницы на процесс родов: еще бы, ведь доулы восполняют психологическую часть их работы — то, что они больше всего не любят. Да и, в отличие от партнеров в виде напуганных мужей и мам, доулы прекрасно знают, как следует себя вести, чтобы не мешать докторам. Существует даже статистика, судя по которой присутствие доулы рядом с роженицей снижает вероятность кесарева сечения вдвое, сокращает длительность родов на четверть, а также снижает частоту использования окситоцина и эпидуральной анестезии на 40% и 60% соответственно.

Доула — не акушерка

Разумный вопрос — чем же тогда доула отличается от платной акушерки, нанять которую можно в рамках заключения контракта на роды? В первую очередь, конечно же, стоимостью своих услуг. В зависимости от города проживания, параметров роддома и перечня услуг контракт на платные роды обойдется родителям минимум в 50 тысяч рублей, максимум — в 500. Услуги доулы стоят в среднем от 15 до 30 тысяч рублей.

Во-вторых, доула не производит никаких медицинских действий и не ставит диагнозов. Помощница не станет прослушивать сердцебиение плода, замерять клиентке давление или температуру, проверять раскрытие и проводить какие-либо другие осмотры, все это может делать только медицинский работник, которым доула не является.

В-третьих, доула не имеет права принимать решения за роженицу, сообщать их врачу, гарантировать определенный сценарий родов и уж тем более настаивать на нем. Роль доулы в родовом зале — как у члена группы поддержки, но не как у медика или наставника.

Также доула не контролирует ход и успешность родов, не определяет, в какой позе тужиться и не указывает, что роженица делает правильно, а что нет.

Все указанное выше в процессе родов должна делать акушерка, она руководит потугами, позами, действиями пациентки, следит за показателями ее температуры и артериального давления, оценивает ход родов и принимает ребенка. Если выразиться совсем уж простыми словами, то цель доулы — сделать так, чтобы женщина была довольна родами, а цель акушерки — сделать все, чтобы мама с малышом были здоровы.

Доула и акушерка — совершенно разные профессии, которые не могут сочетаться в одном человеке. Именно поэтому, если вдруг вы решили рожать дома, не думайте, что можно ограничиться наймом доулы. В этом случае за акушерку будете только вы.

Почему стоит нанять доулу?

Если вы мечтали о партнерских родах, но в силу каких-либо обстоятельств не получилось.

Если вы считаете недостаточным объем своих знаний о родах и боитесь растеряться. Все-таки доула владеет техниками расслабления и обезболивания без медикаментов и знает, какая помощь может вам понадобиться на каждом этапе родов.

Если вы боитесь врачей и не доверяете медперсоналу. Доула понимает смысл каждого действия бригады и обязательно расшифрует его для вас, не будет злиться из-за криков «Вколите мне уже что-нибудь!» и «Достаньте его из меня немедленно!».

Если вы боитесь, что в родах будете вести себя неадекватно. Доула получает за свою работу деньги, поэтому готова терпеть любое ваше поведение, ну, кроме рукоприкладства, конечно. Она выполнит любое ваше поручение, даже если оно вдруг будет сказано в весьма грубой форме, и не обидится на вашу раздражительность. Зато все это может сделать муж, если вы возьмете его на роды.

Если вы стесняетесь физиологических проявлений родов. Да, в этом важном процессе бывает всякое — и внезапная дефекация, и кровотечение, и вообще не самые приятные вещи, которые не стоит лишний раз демонстрировать своему супругу. А доула об этом прекрасно знает, она и сама наверняка рожала, рядом с этой женщиной проще расслабиться.

Если вы боитесь, что партнер не сможет быть все время рядом. Мужа роженицы в экстренной ситуации не пустят в операционную или палату интенсивной терапии. А доула будет рядом везде, и даже в общей послеродовой палате. С разрешения главного врача роддома, конечно.

Если вы боитесь испортить отношения с мужем после партнерских родов. Перед доулой не нужно «держать лицо», «следовать имиджу» и «хранить загадку». Если вы не пожелаете этого, то в будущем вы никогда больше не увидитесь.

Как выбрать доулу?

Чтобы вы представляли всю серьезность этой профессии, отметим, что национальные объединения доул работают в Австрии, США, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Украине, с 2015 года — в России, а с 2017 — даже в Казахстане. Международное объединение доул «DONA International» объединяет более 7000 членов, а объединение Childbirth International представлено уже в 78 странах. Кроме того, у доул есть свой собственный Этический кодекс.

Впрочем, поддержка доулы не связана с работой медперсонала и поэтому не требует специальной лицензии. Но специалисты этого профиля могут получить сертификат — по результатам обучения на доулу или для членства в профессиональных сообществах, но получать эти документы или нет, вправе решать каждая доула самостоятельно. По сути, она — сиделка, которой для работы не требуются специальные бумаги.

Зато у такого специалисты, как доула, должны быть просто стальные нервы, море терпения и высокий уровень стрессоустойчивости и дисциплинированности. Однако не с каждым человеком, несмотря на качества его характера, как говорится, «пойдешь в разведку». Мы подскажем, как выбрать ту самую, «свою» доулу.

Для начала следует разобраться, действительно ли нужны услуги доулы, и если да, то на каком именно этапе: в период беременности, во время родов или после них. Если у вас есть хороший гинеколог и множество рожавших подруг, помощница до родов и после них, скорее всего, не понадобится. Если вы собираетесь рожать вместе с мужем, то, вполне вероятно, что и тут доула будет лишней. А вот если никакого сопровождения у вас пока нет, а поддержка точно понадобится, то контракт с доулой окажется как нельзя кстати.

Беседа перед родами с доулой — обязательна. Иногда достаточно пары минут, чтобы четко понять, согласны ли вы провести с этой женщиной главный день в своей жизни или нет. Ваша доула должна вам понравится на интуитивном уровне, с ней рядом должно быть комфортно и даже уютно. Это очень важно, ведь вы допускаете ее к самому сокровенному в вашей жизни.

Не стоит искать доулу на сайтах частных объявлений. Для этого есть базы с проверенными специалистами, где можно ознакомиться с отзывами и опытом их работы.

При первой встрече поинтересуйтесь, на скольких родах уже присутствовала данная доула и приходилось ли ей рожать самой. Узнайте, насколько успешным оказался ее личный опыт.

Образование психолога и наличие сертификата об окончании подготовительных курсов будет преимуществом кандидатки в ваши помощницы.

Заранее подумайте, какая именно поддержка вам понадобится в родах — моральная, помощь в общении с медиками или действия, связанные с обезболиванием? Это поможет сформулировать перечень требований к доуле, который вы можете озвучить до родов.

Устройте для потенциальной доулы небольшой тест: спросите, как вам следует питаться, например, за несколько недель до родов и стоит ли принимать что-то для подготовки родовых путей. Квалифицированная доула никогда не начнет указывать, что есть следует «то-то и то-то», и уж тем более не будет рекомендовать никаких медикаментов. Если кандидатка в помощники начала вести себя иначе и что-то советовать, возможно, так она будет вести себя и на родах, что противоречит правилам работы доул.

Сразу обсудите сроки ваших родов. Нет ли у доулы каких-либо планов в возможный период ваших родов? Как правило, специалисты берут себе не больше 4-5 родов в месяц, чтобы важные дни не накладывались друг на друга.

Обязательно заключайте с доулой контракт и зафиксируйте все детали вашего будущего сотрудничества. Классический договор с помощницей включает в себя готовность прийти на помощь в любое время, начиная с 37 недели беременности, присутствие от и до во время родов, одну встречу-знакомство до родов и одно посещение мамы с малышом после. Остальные консультации — за дополнительную плату.

На всякий случай подыщите запасной вариант и договоритесь с другой помощницей, не скрывая это ни от первой, ни от второй. Возможно, запасной вариант вам подскажет сама доула №1, порекомендовав договориться с ее проверенной коллегой.

Выбирать роддом лучше уже вместе с доулой. Вполне возможно, что в вашем городе есть учреждения, где она уже, как своя. Знакомство вашей помощницы с медперсоналом будет вам на руку.

Детали сотрудничества с доулой

В соответствии с законодательством нашей страны, присутствовать на родах может кто-то из членов семьи или законный представитель, если для этого есть все необходимые условия в роддоме, главное из которых — наличие индивидуальных родзалов. Так как роды в присутствии партнера — услуга в России преимущественно платная, то и бесплатные роды с доулой в реальности маловероятны. Получается, что будущей маме придется оплачивать как сами роды, то есть заключать контракт с роддомом, так и услуги доулы. Однако медучреждения, которые практикуют бесплатные партнерские роды, в нашей стране все же есть, и главная задача будущей мамы при желании рожать с доулой — найти такой. Как правило, хорошая доула осведомлена, где в вашем городе можно рожать с ее сопровождением, и с радостью вам поможет. В таком случае, останется только подписать согласие на партнерские роды у главного врача роддома, а вашей помощнице — сдать все необходимые анализы.

Напомним, доула может работать без лицензий и сертификатов, так как формально такой профессии в нашей стране не существует. Однако составление договора об оказываемой услуге вы потребовать вправе. Это поможет уберечь вас от разочарований и зафиксировать обязанности сторон на бумаге. В договоре обязательно должна быть указана точная стоимость услуг доулы. Не стоит возмущаться, если она показалась вам довольно высокой: все-таки помощница вынуждена всю свою жизнь построить сейчас под вашу ПДР, сорваться по первому звонку и находиться рядом в течение долгого времени. Но со специалистом стоит обсудить условия возврата стоимости ее услуг при непредвиденных обстоятельствах, например, если она не явится на роды. Имейте в виду, что в случае внезапных и стремительных родов, а также, если вы слишком поздно предупредите об этом доулу, деньги обычно не возвращаются. Заранее узнайте также про дополнительные расходы, например, оплату такси или анализов для вашей помощницы.

Всем будущим мамам напомним и еще кое-что: доула — не сказочная фея, и, к сожалению, она не может гарантировать идеальных родов. Она не сможет защитить роженицу от эпидуральной анестезии, окситоцина, эпизиотомии или кесарева сечения, если это будет действительно необходимо. Поэтому, стоит хорошенько подумать о том, помогут ли вам на самом деле услуги доулы: если вам нужна «группа поддержки» — то конечно, а если «крестная фея» — то вряд ли.