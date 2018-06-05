Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей

Джоан Роулинг является одной из самых богатых и влиятельных женщин в мире, и все это благодаря ее циклу романов о юном волшебнике Гарри Поттере , которые вырастили уже целое поколение. Успех «Гарри Поттера» мог бы позволить писательнице больше никогда не брать в руки «перо» и почивать на лаврах, однако она не хочет останавливаться на достигнутом и анонсировала выход следующей книги для детей.

Стоит отметить, что Роулинг пишет не только детскую литературу, но и всерьез увлекается детективами. Несколько лет она работала в основном над этим жанром и вот теперь решила вновь порадовать читателей младшего возраста. Джоан признается, что работала над книгой 6 лет и готова вскоре показать свое творение миру. Подробностей она раскрывать не стала, но подчеркнула, что история не будет связана с миром магии и Гарри Поттером. Кроме этого, Роулинг сейчас работает над сценарием к третьей части «Фантастических тварей», которая выйдет в свет в 2020 году.

попкорнnews