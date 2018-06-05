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Похоть и раскаяние Харви Вайнштейна
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Похоть и раскаяние Харви Вайнштейна 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Америка — не Россия, очень редко там резонансное преступление получается замять. Так вышло и с кинопродюсером Харви Вайнштейном, дело которого началось аж осенью прошлого года. Никакие регалии и накопления не помогли.
Человек, чье имя стоит в титрах «Криминального чтива» и «Влюбленного Шекспира», один из основателей голливудской фабрики хитов Weinstein Company, был уволен. Его публично осудили известные актрисы — Джуди Денч, Кейт Уинслет, Эмма Томпсон и многие другие. За что? Его заподозрили в серии домогательств, если не сказать больше. Обвинения сыпались и сыпались — актрисы Гвинет Пэлтроу, Эшли Джад, Сальма Хайек, Джессика Альба, Лизетт Энтони, Софи Дикс, Кейт Бекинсейл, Розанна Аркетт, Сара Поли, Азия Ардженто и даже сама Анджелина Джоли (!) признались, что их касались и рука, и иногда даже язык старины Харви. Почему они молчали? Продюсер то откупался, то давил на жертв. Пробовали сопротивляться, а он обращал все в шутку. И если на предложение заняться оральным сексом, к примеру, слышал интеллигентное возмущение «Я не проститутка!», весело отвечал: «Отличная надпись для твоей футболки».
Так уж утверждают опороченные актрисы Голливуда. А Вайнштейн и не отпирается. Перед некоторыми даже извинился. Но прошло больше полугода, общественное давление не уменьшалось, а только нарастало, многие коллеги перестали подавать продюсеру руку. Родной брат отказался сотрудничать. Американская академия киноискусств, присуждающая премию «Оскар», и Гильдия продюсеров Америки исключила Харви из своих рядов. Жена продюсера ушла от него.
И Вайнштейн пошел сдаваться. Входит и выходит 25 мая стало известно, что Харви пришел в полицию добровольно.
Наверняка он мучился. И, как Родион Раскольников после каждой встречи с Порфирием Петровичем, все чаще вспоминал о совести и неотвратимости возмедия.
По пути в полицию продюсера сопровождали журналисты и фотографы, в небе кружили три вертолета.
Департамент полиции Нью-Йорка дал разъяснения: продюсеру предъявили обвинения в сексуальном домогательстве, изнасиловании и других преступлениях. Телеканал CNN со ссылкой на близкие к следствию источники уточнял, что Харви влип по двум эпизодам. В отношении одной женщины он якобы совершил изнасилование первой (то есть с отягчающими обстоятельствами — с применением силы, оружия, похищения, угроз или нанесения физических увечий жертве) и третьей степени, а в отношении другой — только первой.
Заплатив залог в $1 млн, Вайнштейн тут же вышел на свободу. С электронным браслетом на ноге.
Имя первой женщины не называется, а истцом по второму эпизоду проходит актриса Лусия Эванс. Она обвинила Вайнштейна в том, что в 2004 году он принудил ее к оральному сексу. На тот момент она оканчивала колледж и мечтала об актерской карьере. Продюсер предложил ей встретиться с ним и его ассистенткой в офисе компании Miramax, но на встречу явился один. И дальше произошло насилие.
Актрисы Лусия Эванс (слева) и Азия Ардженто выдвинули против Харви очень серьезные обвинения, за которые ему грозит длительный срок. Фото: © Lucia Evans/Twitter, Panoramic/globallookpress.com — Я говорила и говорила, что не хочу этого делать, и просила его прекратить, — рассказала Эванс. — Я старалась уйти, но, возможно, плохо старалась. Я не хотела пинать его или драться с ним. Сядет или отмажется? 29 мая защита продюсера провела полуторачасовую встречу с прокурорскими и судьей. Адвокаты уверяли обвинение в том, что пресса подает каждую новость о Харви в негативном ключе, что не может не сказаться на мнении жюри присяжных. Якобы Вайнштейна точно признают виновным вне зависимости от аргументов.
А они есть. Харви обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он жил 10 лет К примеру, адвокат продюсера Бенджамин Брафман в эфире канала NBC объяснил, что одна из женщин, обвинивших Вайнштейна, и вовсе жила с ним 10 лет.
— Это удивительное дело, Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию как до, так и после якобы имевшего место инцидента, — сказал адвокат.
Защита считает обвинения абсурдными. Хотя статьи-то Харви шьют ох какие серьезные. За изнасилование первой степени могут посадить на всю жизнь, третьей степени — на пять лет, за принуждение к сексу с применением силы (как в случае с Эванс) — на 25 лет. Единственный шанс спастись — это выбить изменение обвинения, то есть другую статью.
На следующем процессе Вайнштейну назначат гранд-жюри. Оно должно определить вероятность того, что преступление вообще совершалось. Харви может прийти и дать показания в свою пользу. После этого дело двинется дальше. Но может затянуться и на год, и на пять лет.
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