21 пугающая фотография 80-х годов, когда мир узнал о СПИДе

5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М. Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека. В 1982 году он получил название Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS) — синдром приобретенного иммунодефицита.

А к концу 80-х, согласно данным ВОЗ, по всему миру было заражено уже 400 тысяч человек.

Источник: Buzz Feed

Гей-парад на улицах Нью-Йорка в июне 1983 года. Плакат марширующих гласит: «СПИД: нам нужны исследования, а не истерики».

Офицеры исправительного учреждения охраняют палату заключенных в больнице, 15 июня 1983 года. Они одеты в специальные защитные костюмы, так как о происхождении СПИДа и способах заражения им было мало что известно.

Встреча 36-летней Присциллы Диас с детьми, семилетней Джасмин и пятилетними близнецами Солом и Кристианом, у них дома в Бронксе. Представители больницы заявили, что Присцилла заразилась ВИЧ от своего мужа-наркомана, который умер от СПИДа несколькими месяцами ранее.

Христиане протестуют против рассмотрения законопроекта, который будет гарантировать равноценные права независимо от сексуальной ориентации.

Терапевты осматривают пациента со СПИДом, который позже умрет от осложнений.

Обеспокоенные родители вышли на митинг, Нью-Йорк, 12 сентября 1985 года. На плакате: «Я хочу, чтобы мой ребенок получил образование, а не СПИД».

16-летний ВИЧ-инфицированный Райан Уайт улыбается новым друзьям в холле старшей школы Hamilton Heights, Индиана. Райан умрет от СПИДа в 1990 году за несколько недель до окончания школы.

Слева: Патрик и Лорен Берк со своими детьми, годовалым Дуаэтом и четырехлетней Николь, в своем трейлере, Пенсильвания. Патрик заразился ВИЧ после переливания крови, которое ему делали из-за гемофилии. Он передал ВИЧ жене, которая, в свою очередь, передала его их сыну.

Справа: Дебби, работник социального учреждения по уходу за детьми, играет с ВИЧ-инфицированным ребенком.

Маленькие брат и сестра среди других ВИЧ-инфицированных в больнице Гарлема, 10 марта 1987 года. Мать бросила их после рождения.

Преподобный Фред Тондало раздает презервативы и брошюры с информацией о СПИДе в городе Форт-Лодердейл.

Иудейские и христианские религиозные протестанты во время гей-парада в Нью-Йорке, 1985 год.

ВИЧ-инфицированного Майкла Кэллена (справа) утешает его партнер Ричард Дуоркин, 1989 год.

Ночной клуб для геев Mineshaft закрыт властями Нью-Йорка, 7 ноября 1985 года.

Образцы литературы, которая должна была просвещать людей о СПИДе.

В Бостоне 14 декабря 1988 года был представлен комплект для выявления СПИДа. Тест был создан корпорацией Cambridge Bioscience. Он позволял получать результаты быстрее.

Огромное стеганое одеяло, посвященное тем, кто умер от СПИДа, в Вашингтоне, октябрь 1988 года.

Вилл Хатчинсон увидел имя друга в списке мемориала погибших от СПИДа, 1988 год.

Люди вписывают свои имена в поддержку тех, кто борется со СПИДом.

Демонстранты выражают протест перед собором Святого Патрика в Нью-Йорке, требуя, чтобы страна обратила внимание на проблему и проводились исследования. 111 человек были арестованы.

Протестующего уводят с демонстрации у штаб-квартиры Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 11 октября 1988 года.

Женщина проходит мимо граффити в Нью-Йорке, которое гласит: «Мертв из-за недостаточного финансирования исследований по СПИДу».