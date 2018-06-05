Проблемы родственников: вмешиваться или промолчать

В каждой семье есть родственники. У кого-то их много, со своими проблемами и взглядами на жизнь. Анна Лебедева рассуждает о том, стоит ли решать нечужие проблемы и навязывать свою точку зрения.

Хорошо, когда все родственники живут в большом городе. Даже если они находятся на другом конце Москвы, всегда можно выбрать время и навестить. Сходить вместе на выставку, в театр, посидеть в кафе. Главное — не забывать периодически звонить и куда-то выбираться.

Иногда вдруг возникает вопрос: есть ли разница между друзьями и родственниками? У всех по-разному. Кто-то каждый день созванивается, делится новостями, спрашивает совета. А некоторые звонят для галочки, чтобы не обделить вниманием, избежать обиды.

— Как дела? — Нормально. Сколько градусов сегодня обещают? — 25. — О, на дачу поедете? — Да. — Ну, хорошего вам пути. — Спасибо.

Вроде позвонили раз в неделю, увиделись раз в полгода, и совесть чиста. Нет, конечно, если у родственника случится какая-то проблема, мы постараемся помочь. Но в основном живем своей жизнью, не углубляясь в детали. Большой город часто дает такую возможность. В отличие от провинциального городка, где от родственников не скроешься, потому что все на виду. Ежедневные чаепития, дружба с соседями, племянницей, сватом, братом… Нет никакой дистанции, все друг от друга на расстоянии вытянутой руки. И проблемы решают сообща. Только потом обижаются, не разговаривают годами. Хотя приблизиться можно где угодно — и в Москве, и в деревушке. Достаточно начать дружить с родственниками, рассказывать им про себя все на свете.

"Терпеть не могу эту выдру!" — сказала мне как-то подруга Света про свою новую родственницу, жену брата. Она все делает не так! Учишь ее каждый день, и без толку. Сереженька не любит таких мямлей, ему нужна нормальная баба, которая коня на скаку остановит!

В результате Света не общается с братом. Уж слишком долго она пыталась сделать из его жены «настоящую бабу», переиграла. Не созваниваются теперь вообще, обижаются друг на друга. Лишь на праздники шлют открытки в вотсап.

Есть золотое правило — не вмешиваться в отношения супруга или супруги с их родителями. Но, к сожалению, бывают исключения, и все заканчивается плачевно.

Мать всю жизнь воспитывала сына, души в нем не чаяла, и тут появилась ОНА. С одной стороны, хорошо: при семье теперь, а с другой — не очень. Ведь придется рассказывать, что сыночек любит на завтрак, обед и ужин, как лучше гладить рубашки, сколько раз в месяц менять постельное белье. Кто как не мать знает все эти мелочи? А еще надо обязательно отвозить маму на работу каждое утро и ездить вместе на дачу по выходным.

Порой мужчина просто не может отказать своей маме, а она этим охотно пользуется. Жена терпит какое-то время, потом высказывает. Начинается ругань, и вопрос встает ребром — либо мама, либо я! А выбор-то сложный.

Поэтому всем настоящим и будущим свекровям хочется посоветовать расслабиться и наслаждаться своей жизнью. Наоборот порадоваться за сына, что теперь о нем есть, кому позаботиться.

А бывают случаи, когда невозможно не вмешиваться. Особенно, если родственник болен, и кажется, что кроме вас его некому защитить.

Например, сестра моей знакомой Лены живет с мужчиной, который часто уезжает к себе на родину. И Лене приходится ухаживать за больной сестрой. Она просто не может оставить родственницу в одиночестве, а он легко это делает. Периодически Лена ведет беседы с мужчиной, но добром это не заканчивается: сестра злится и запрещает вмешиваться в их отношения.

Слушая истории друзей про своих родственников и руководствуясь собственным опытом, точно могу сказать, что советы раздавать нужно очень аккуратно. Некоторые считают, что лучше просто выслушать и посочувствовать. Но как быть, если проблема, например, сестры рано или поздно коснется вашей семьи? Ей вдруг понадобится финансовая помощь, хороший врач или психологическая поддержка. Ближе вас нет никого. И тут, наверное, вы пожалеете, что не вмешались в ее личную жизнь, не попытались уговорить мужчину сестры остаться с ней рядом. Она же будет кусать локти, глядя на то, как вы ей помогаете и переживать, что не рассказала обо всем раньше. Но скорее всего, это была бы очередная ссора.

В каждой избушке свои погремушки. Иногда мы завидуем своим родственникам. Ведь кто-то успешен в работе, у кого-то денег больше, жена красивее, ребенок здоровее. Вот и стараемся соответствовать, скрываем проблемы, делая вид, что у нас все хорошо. Боимся попросить совет, не подпускаем к себе близких людей, которым мы не безразличны. Но они же все чувствуют, просто боятся вмешиваться. Тактично молчат. А возможно и зря…