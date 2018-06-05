10 величайших бабников в истории

Считается, что наибольшим успехом у женщин пользуются популярные люди: актеры, музыканты и так далее. Но так бывает не всегда. В списке ниже можно увидеть людей, не имеющих отношения к искусству, но именно они вошли в историю как знатные ловеласы.

1. Фидель Кастро . У коммунистического диктатора, по слухам, было 35 000 женщин

Вероятно, вы думали, что наш список величайших бабников мира начнется с актера или поп-звезды, но вы не правы. Кубинский диктатор Фидель Кастро якобы переспал за свою жизнь с 35 тыс. женщин. По словам одного должностного лица из администрации Кастро, он имел по крайней мере двух женщин в день в течение четырех десятилетий: одну на обед, одну на ужин, а иногда он даже заказывал одну на завтрак. Хотя насчет точности приведенной выше цифры могут быть сомнения, нет сомнений в том, что партнеры Кастро исчисляются тысячами. Когда Анна Луиза Бардах спросила его в 1993 году для своей статьи, сколько у него детей, он ответил: «Почти племя».

В ходе исследований для своей книги Бардах узнала о сильной привлекательности Кастро для противоположного пола, в годы до и после революции 1959 года. По сообщениям СМИ, поклонницы падали в обморок после того, как он с триумфом прибыл в Гавану после ранних поездок в США. Кастро объяснил Бардах, что секс он рассматривает как неотъемлемое право. Бардах сказала: «Я так и не смогла объяснить ему, почему возник скандал с Клинтоном и Моникой Левински . Он был по-настоящему озадачен тем, что обилие подруг может привести к каким-то политическим последствиям».

2. Уилт Чемберлен . Суперзвезда НБА заявляет, что у него было 20 000 женщин

В своей книге 1991 года под названием «Вид сверху» суперзвезда НБА Уилт Чемберлен заявил, что у него в течение жизни было 20 000 женщин. Застенчивый и неуверенный в себе в подростковом возрасте, взрослый Уилт стал успешным пикапером. Некоторые вспоминают его как человека уважительного и очаровательного, в то время как другие упрекают за грубость и сексизм.

Откуда же взялось число 20 000? Друг Уилта Род Роддевиг оставался с Уилтом в его пентхаузе в течение 10 дней в конце 80-х. В эти 10 дней Род отмечал каждый «трофей» своего приятеля. В конце этой проверки было зафиксировано 23 женщины, или 2,3 женщины в день. Эта цифра была разделена пополам, затем умножена на количество лет, которые прожил Уилт, минус первые 15 лет его жизни.

В 1999 году, как раз перед своей кончиной в возрасте 62 лет, Уилт пожалел, что не объяснил свою выходку в момент выхода книги, и умолял других мужчин не восхищаться его подвигами. Он почувствовал, что быть с одной женщиной в течение длительного периода времени в конечном счете доставляет больше удовлетворения.

3. Джей Хоукинс. «Кричащий» Джей Хоукинс — отец 57 детей

Перед своей кончиной в 2000 году эксцентричный исполнитель блюза «Кричащий» Джей Хоукинс рассказал своим близким друзьям и своему биографу Маралу Ниголиану, что он является отцом 57 детей. Известный за свои сногсшибательные сценические выходки и за хит «Я очаровал вас», Хоукинс вел легендарную жизнь дамского угодника, которая не обошлась без драмы: как-то раз одна из подруг ударила Хоукинса ножом в спину, узнав, что он обманывал ее. Хоукинс дожил до 70-летнего возраста и выступал на сцене до самого конца.

Он сказал, что самым большим сожалением в его жизни является то, что он не знает, сколько именно сыновей ему удалось зачать. Когда Хоукинс умер, Ниголиан начал действовать и для начала открыл свой сайт в попытке определить местонахождение детей Хоукинса и собрать их вместе. На данный момент обнаружено 33 официально подтвержденных потомка «Кричащего» Джея Хоукинса. Другие, вероятно, будут найдены позже.

4. Джон Холмс. Звезда «фильмов для взрослых» хвастался, что у него было 14 000 женщин

Джон Холмс, звезда более 2250 порнофильмов и кинофильмов, снятых в 70-х и 80-х, был, пожалуй, самым плодовитым мужчиной-порноактером всех времен. К концу 70-х Холмс уже зарабатывал по 3000 долларов в день как порноактер, но его наркомания становилась все более серьезной проблемой. В конце десятилетия в попытке улучшить свой поблекший имидж Холмс похвастался журналу «Хастлер», что он в течение своей жизни занимался сексом с 14 000 женщин. Некоторые из них снимались в фильмах вместе с ним, некоторые просто платили ему за его услуги. Историк порнографии Люк Форд (Luke Ford) настаивает на том, что это число ближе к 3000, то есть это 2,7 новых женщин в неделю.

В 1986 году Холмс умер от осложнений, связанных с ВИЧ, в возрасте 43 лет. Позднее был снят фильм под названием «Ночь в стиле буги», основанный на его биографии.

5. Джин Симмонс. Басист группы Kiss заявлял, что у него есть фотографии 5000 женщин, с которыми он спал

Басист группы Kiss Джин Симмонс в течение жизни переспал с 5000 женщин, и у него имеются фотографии, которые это подтверждают. В 2010 году, когда Симмонс давал интервью в одном из утренних телешоу, он заявил, что имеет фотографии всех женщин, которые «украшали кровать в его спальне» в течение всех 37 лет его гастролей с Kiss. Эти фото были сделаны аппаратом Polaroid.

Никто не знает, говорит ли он правду или он создал собственный миф, но одно можно сказать наверняка: он вел исключительно «рок-н-ролльный» образ жизни. Симмонс и его партнерша Шеннон Твид связали себя узами брака только после 28 лет совместной жизни. Это произошло в 2011 году. Их сын Ник, которому на тот момент исполнилось 25, был шафером на их свадьбе, а их дочь Софи, которой было 22, была на их свадьбе подружкой невесты.

6. Уоррен Битти . Сердцеед, который выбирал самых горячих актрис Голливуда

В 2010 году Питер Бискинд подсчитал, что актер Уоррен Битти переспал с 13 000 женщин. Он написал об этом в своей книге «Звезда: как Уоррен Битти соблазнил Америку».

PR-команда Битти быстро опровергла ряд «побед», заявив, что сбор информации для биографической книги о Битти был проведен без его разрешения. Все эти вещи до сих пор являются предметом юридических споров, однако бесспорным является одно: Битти был связан со многими самыми желанными женщинами Голливуда, в их числе Натали Вуд , Бриджит Бардо, Джейн Фонда, Джоанн Коллинз, Карли Саймон (предполагают, что именно Битти был главным героем песни Саймон «Зря ты так»). А женился Битти только в 1992 году на актрисе Аннет Бенинг

7. Джакомо Казанова. Итальянский авантюрист, чья биография является настольной книгой для очаровательных женщин

Хотя цифры у Казановы значительно меньше, чем у тех, кто упоминался в этом списке ранее, именно его имя сегодня является синонимом искусства обольщения. Джакомо Казанова родился в 1725 году и был сыном венецианских актеров. Он хотел стать священником и поступил в семинарию, но был из нее исключен после того, как его поймали в постели с другой студенткой. Казанова владел многими профессиями: он был секретарем, солдатом, проповедником, алхимиком, профессиональным игроком, скрипачом и даже шпионом. Он отлично ездил верхом, был умным и успешным человеком, однако его везение закончилось в 1755 году, когда его приговорили к 5 годам тюремного заключения, обвинив в колдовстве. Через год ему удалось сбежать из тюрьмы и поселиться в Париже, где он написал памфлет о своих подвигах, который стал настоящей сенсацией.

Казанова много путешествовал и жил за счет своих карточных выигрышей и бесконечного очарования, однако длилось это недолго. В конце своей жизни полный горечи и окончательно сломленный Казанова написал свою автобиографию, которая называлась Histoire de Ma Vie, в которой подробно описал свои многочисленные сексуальные подвиги и тем самым окончательно закрепил за собой славу величайшего дамского угодника Италии.

8. Чингисхан. Военачальник, который был так плодовит, что каждый двухсотый человек является его прямым потомком

Монгольский военачальник Чингисхан в свое время был настолько плодовит, что около 16 млн мужчин на нашей планете плюс неучтенное количество женщин — его прямые потомки. В 2003 году генетики опубликовали исследование, которое наглядно показало, что почти 8% мужчин, проживающих в районе бывшей Монгольской империи, имеют почти идентичные Y-хромосомы (то есть хромосомы, передающиеся от отца к сыну). Это явление исследователи объясняют легендарной деятельностью Чингисхана. Его империя простиралась от Каспийского моря до Тихого океана. Он убил всех, кто выступал против него, и взял их женщин как своих собственных. Этот факт и стал ограничителем генетического разнообразия. Хотя у исследователей нет образца ткани Чингисхана для того, чтобы исследовать его ДНК (могила хана так и не была найдена), поиски в этом направлении продолжаются.

9. Лорд Байрон. Распутный поэт, о котором говорили «безумный, плохой и опасный»

Где же Лорд Байрон нашел время? За свою относительно короткую жизнь (1788—1824 гг.) он успел написать тысячи стихов, он путешествовал по Европе и по Ближнему Востоку, общался со множеством друзей, часто участвовал в боксерских поединках и занимался фехтованием. Ему принадлежало множество животных: обезьяны, попугаи, собаки, козы, цапли. А пока он был студентом в Кембридже, у него даже был медведь. Кроме того, он, вероятно, был алкоголиком и страдал от депрессии, паранойи и физического недомогания.

У нас нет точных данных, но, по слухам, Байрон спал с 250 женщинами в течение года. Он вращался в высшем обществе, среди аристократов, актрис, их служанок, различных служащих. Плюс имел бесконечные разовые половые связи с проститутками всех мастей. Также он состоял в ужасном браке, и наконец, он имел кровосмесительные отношения со своей сводной сестрой.