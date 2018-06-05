Как успешно пройти собеседование? Отчаянные советы отчаявшимся

О чем еще писать, когда болеешь тяжелой формой простуды прямо на рабочем месте? Конечно же о всех тех, кому когда-то на их предложение сказал нет. И я сейчас не о руке и сердце, а об интервью и кандидатах, которые его с блеском провалили. Что вы делаете не так, чем вызываете слащавую улыбку рекрутера и его дежурное «мы вам позвоним». Сегодня вы узнаете, почему вам отказали в трудоустройстве после собеседования.

Стартуем

Каждому из нас знакомо это волнительное чувство, когда идем на собеседование впервые. Причем волнение тем больше, чем дольше вы ищете работу и меньше средств на бензин и (ли) автобус у вас остается.

И если в первое время после увольнения с предыдущего места работы вы были полны уверенности, что такую звезду как вы мгновенно сцапает крупная рыба на рынке труда. Правда, уже через месяц планка снижается, а вместо уверенности в получении скорого оффера появляется надежда.

Казалось бы, еще вчера мы фыркали от места среднего менеджера потому что компания располагается далеко от дома, а сегодня всерьез думаем, а чем так плоха должность кассира в «Пятерочке»? Ох уж этот парадокс судьбы…

И все таки, представим, что вам предложили пройти собеседование в перспективную, интересную вам компанию. Как вести себя, чтобы это интервью не стало последним и завершилось благоприятно для вашей профессиональной судьбы? Дам несколько советов. Давайте только условимся, что эти советы расчитаны на человека, который хоть что-то понимает в той сфере куда он устраивается на работу. Каким бы вы харизматичным человеком вы ни были, если у вас образование и опыт швеи, то инженером в авиаконструкторное бюро вас вряд ли возьмут.

Мои советы не всегда нужны и будут работать, если вы устраиваетесь линейным персоналом. Там немного другие правила, и зачастую подбор ограничивается простым алгоритмом: не употребляет спиртное — согласен на все условия — собеседование пройдено успешно.

Совет 1. Подготовка к собеседованию

Авторы многих книг и статей рекомендуют репетировать предполагаемый ход интервью перед зеркалом, чтобы справиться с волнением. Можно выступить перед друзьями, советуют другие эксперты. ЯЧкобы подобная методика позволяет подготовиться к собеседоваанию и снять напряжение, посмотреть на себя со стороны.

Я убежден, что все это чушь. Более того, если вы волнуетесь перед собеседованием, то ни в коем случае не репетируйте перед зеркалом. Ибо это не только не снимет напряжения, а наоборот добавит. Вы увидите свою жестикуляцию, мимику, трясущиеся руки, что не самым благоприятным образом скажется на вашей самооценке. Вдобавок, как бы вы не репетировали дома, придя в компанию, вы опять, скорее всего, начнете нервничать.

Как же в таком случае готовиться к собеседованию? Рекомендуется

— ознакомиться с компанией: чем занимаются, что важно, к чему стремятся, отзывы (не пугайтесь негативных). Это, кстати, обязательный к выполнению пункт! Вы должны знать, что ответить на вопрос рекрутера: «Что знаете о нашей компании?»

— составить список вопросов, которые для вас важны и выучить их (чтение вопросов по бумажке выглядит очень инфантильно и удобряет почву сомнений по поводу вашего профессионализма и памяти);

— если есть портфолио, то подготовьте и возьмите его с собой. Не факт, что понадобится, но если вы упомяните про них, то вам это окажется в плюс;

Помните, что никто не может знать все. Главное, чтобы вы понимали о чём речь, и владели хорошей навигацией по информации, которую вам необходимо будет узнать быстро. Покажите это и дело в шляпе

Если волнуетесь, то выпейте с утра таблетку валерьянки. Но немного. Выглядеть овощем на интервью — не гуд.

А вообще, если вы переживаете, то не стесняйтесь сказать об этом собеседнику. Поверьте, в этом нет ничего плохого, наоборот, покажет вас открытым и честным человеком. Да еще и спровоцирует рекрутера снять с вас напряжение.

Совет 2. Общаемся позитивно

У меня был случай, когда кандидат умудрился мне рассказать все о своей жизни, пока мы ехали в лифте и шли в переговорную комнату. Он тяжело вздыхал, грустил и всем видом показывал, как ему тяжело живется из-за того, что его никуда не берут на работу. Надо ли говорить, что и мы его тоже не взяли?

Просто примите правду: «Всем плевать на ваши проблемы!» Собственно, точно так же, как вам плевать на проблемы рекрутера. Вы пока что никто для компании, ничего не сделали хорошего. Поэтому, засуньте свои проблемы в задний карман штанов и натяните на себя улыбку. Поверьте, с другой стороны её будут натягивать также.

Кандидат, давящий на жалость — плохой кандидат. Даже если вы всё знаете, вам с высокой долей вероятности откажут, так как иногда проще научить человека, чем страдать всем коллективом от коллеги-нытика. Даже если он отличный специалист. Будет тяжело сработаться, микроклимат испортится, что в конечном итоге скажется на результатовности вашей и отдела в целом. Улыбаемся и излучаем уверенность в себе. Как бы тяжело и волнительно вам ни было.

Совет 3. Научитесь, наконец, врать

Заранее заготовьте ответ на вопрос: «Почему ушли с предыдущего места работы». Ругать предыдущего работодателя — дурной тон. Но и тут надо знать меру и чувство здорового рационализма. Крайне странно выглядит, когда соискатель заходится в сладкой патоке по отношению к прошлой работе. Ведь почему тогда уволился?

Если вам не платили зарплату, кидали в неоплачиваемые переработки, ущемляли права или офис переехал в деревню под Саранском, то это нормально, что вы покинули рабочее место. Тут можно и нужно говорить о причинах откровенно. Но если вы все-таки начали лукавить, то продумайте все до мелочей и не ведитесь на уловки рекрутеров. Знаете сколько грязи я выудил про предыдущих работодателей кандидата, простым вопросом: «Да ладно вам рассказывать, у меня подруга там работает. Я знаю, что там творится. А что конкретно в вашем отделе было?

Совет 4. Будьте харизматичными и открытыми к контакту

В принципе, сказать нечего. Будьте. Всем искренне желаю удачи в поисках работы.

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