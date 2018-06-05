Язык тела важнее мимики в определении эмоций человека

Мимика, не подкрепленная позой, не позволит наблюдателю точно определить, какие чувства испытывает человек. Такие выводы американские психологи из Принстонского университета сделали на основе ряда экспериментов, сообщают СМИ.

Людям, разделенным на три группы, показывали фотографии теннисистов, сделанные в момент выигрыша или проигрыша важного турнира. Добровольцам нужно было определить, положительную или отрицательную эмоцию испытывает спортсмен. Причем одной группе показывали снимок теннисистов полностью, другим — тело без лица, третьим демонстрировали только лицо.

Оказалось, те, кому показывали лишь лицо, чаще других ошибались в интерпретации чувств спортсменов и были склонны оценивать положительные эмоции более отрицательно, чем собственно негативные.

Тогда исследователи провели другой опыт: к «радостному» телу они приставляли «огорченную» голову и наоборот. В этом случаем испытуемые больше ориентировались на язык тела, нежели на мимику.

Экспериментировали ученые и с другими ситуациями, вызывающими сильные эмоции: добровольцам показывали фото с похорон, снимки людей, выигравших приз в телешоу или делающих пирсинг. Во всех случаях для адекватного понимания чужой эмоции требовался язык тела.

Заключение психологов однозначно: чтобы правильно определить, какие чувства испытывает человек, необходимо видеть не только его мимику, но и его позу и жесты.

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