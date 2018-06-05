JGC Evergreen начала испытания японской клубники в Хабаровске

Резидент ТОСЭР «Хабаровск» российско-японская компания JGC Evergreen проводит сортоиспытания нового перспективного продукта — садовой земляники. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник руководителя предприятия Екатерина Панова, для этих целей в Японии приобрели и с помощью иностранных специалистов установили в Хабаровске экспериментальную теплицу, в которой уже выращена рассада.

— Садовая земляника «японского» сорта слаще, чем та, к которой привыкли хабаровчане, — говорит Екатерина Панова. — Прежде, чем выращивать ягоду в товарных количествах, она должна пройти сортоиспытания и, по российским законам, обязана пройти регистрацию в государственном реестре.

На растениях, высаженных в экспериментальной теплице, пока нет ягод, их прищипывают, чтобы дать возможность корням получше разрастись. В Интернет «утекла» карточка с единственной на сегодня клубничкой и вызвала огромный интерес у хабаровчан. Пока неясно, сколько времени будут проходить сортоиспытания и начнутся поставки земляники в торговые сети, в JGC Evergreen говорят, на это может понадобиться как год, так и два. Напомним, в прошлом году тепличный комплекс в пригороде Хабаровска произвёл и реализовал около 250 тонн помидоров и примерно 400 тонн огурцов разных сортов. В декабре 2017 года «JGC Evergreen» презентовала и ввела в работу вторую очередь агрокомплекса, таким образом увеличив площадь теплиц до 5 гектаров.