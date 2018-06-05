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Люби как слон
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Люби как слон 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Слоны любят своих родных так же, как люди, — члены одного семейства очень привязаны друг к другу. Для общения эти животные используют множество визуальных сигналов, звуков и прикосновений. После нескольких дней разлуки, например, встреча слонов из одного семейства сопровождается шумной церемонией приветствия. Слоны при этом крайне возбуждены: издают громкие звуки, переплетают хоботы и скрещивают бивни, хлопают ушами и все такое. Известны также случаи, когда слоны уводили раненых сородичей от опасности, поддерживая их.
Эти прекрасные фотографии германского фотографа Вольфа Адемайта — о слоновьей любви друг к другу. Оказывается, ласковые и эмоциональные гиганты умеют радоваться новорожденным, а кроме того, у них есть некое представление о смерти — и даже своего рода церемония прощания.
Boredpanda.com
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